МИД Польши назвал три "плюса" от спора Рубио и Маска с Сикорским по Starlink

Спор между главой польского МИД Радославом Сикорским и госсекретарем США Марко Рубио и бизнесменом Илоном Маском относительно использования ВСУ терминалов Starlink имеет положительные моменты для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Польши Павела Вронского, которое приводит "Укринформ" .

По словам Вронского, самым важным с точки зрения Украины является очень сильное утверждение Рубио, что никто не намерен отключать терминалы Starlink для Украины. Затем это также затем затем подтвердил Илон Маск.

"Уже не будет таких форм давления и воздействия на Украину, что, мол, "сейчас вам отключим", или "если бы вам отключить, то было бы то, или другое", что можно было воспринять как более или менее скрытые угрозы, и именно так это воспринял министр Сикорский", - отметил представитель МИД Польши.

Во-вторых, Рубио в своей заметке признал, что целью России изначально была оккупация всей Украины, и это не была какая-то случайная война, добавил Вронский. Поэтому Сикорский согласился с госсекретарем США, что Россия напала на Украину, и в случае оккупации Украины это будет общее поражение, в том числе и США.

"Мы должны вместе действовать ради справедливого мира. И это второй позитив этого разговора", - подчеркнул спикер.

Третьим "плюсом" Вронский назвал то, что на примере Starlink американское общество узнало, что не только США финансово помогают Украине, а компания SpaceX "не является благотворительной организацией".

"Эта компания зарабатывает на войне в Украине, поскольку работу этих терминалов оплачивает польское правительство за средства польских налогоплательщиков", - подчеркнул польский дипломат.

Спор Сикорского с Рубио и Маском

Напомним, 9 марта Илон Маск заявил, что Starlink является костяком украинской армии, и что без него линия фронта бы рухнула. Кроме этого, он призвал к немедленному миру.

Вскоре на это заявление отреагировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что Starlink для Украины оплачивает именно польское государство, добавив, что страна будет искать других поставщиков, если Маск сделает то, о чем говорил.