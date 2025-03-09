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Илон Маск сделал заявление о Stralink в Украине

Воскресенье 09 марта 2025 09:30
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Илон Маск сделал заявление о Stralink в Украине Фото: генеральный директор SpaseX Илон Маск (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Генеральный директор SpaseX Илон Маск заявил, что Starlink является ключевой для украинской армии и что без него линия фронта бы рухнула. Он также призвал к немедленному миру.

Об этом заявил генеральный директор SpaseX Илон Маск в сети X (Twitter), сообщает РБК-Украина.

Илон Маск сделал ряд громких заявлений относительно войны в Украине и своей роли в ней.

Он подчеркнул, что его система Starlink является ключевой для украинской армии, отметив, что "Я буквально вызвал Путина к физическому бою один на один с Украиной, и моя система Starlink является основой украинской армии".

Маск также выразил разочарование затяжным конфликтом, призвав к немедленному миру.

"Меня возмущает эта многолетняя бойня, которую Украина неизбежно потеряет. Тот, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась", - заявил Илон Маск.

Работа Starlink в Украине

Спутниковая сеть Starlink, принадлежащая Илону Маску, с начала полномасштабного вторжения России обеспечивает критически важную связь для Украины - как в зонах боевых действий, так и на освобожденных территориях. В то же время в течение трех лет войны неоднократно возникали опасения относительно возможного блокирования работы терминалов.

Хотя этого пока не произошло, вопрос будущего Starlink в Украине снова стал актуальным на фоне приостановки военной помощи США. По информации Reuters, во время переговоров по соглашению о полезных ископаемых американская сторона даже намекала на возможность отключения Украины от сети.

Система Starlink играет важную роль в обеспечении связи для украинских военных. Однако SpaceX ограничила использование Starlink для управления боевыми дронами, подчеркивая, что сервис предназначен для гуманитарных целей.

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