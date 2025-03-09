Илон Маск сделал заявление о Stralink в Украине

Генеральный директор SpaseX Илон Маск заявил, что Starlink является ключевой для украинской армии и что без него линия фронта бы рухнула. Он также призвал к немедленному миру.

Об этом заявил генеральный директор SpaseX Илон Маск в сети X (Twitter), сообщает РБК-Украина.

Илон Маск сделал ряд громких заявлений относительно войны в Украине и своей роли в ней. Он подчеркнул, что его система Starlink является ключевой для украинской армии, отметив, что "Я буквально вызвал Путина к физическому бою один на один с Украиной, и моя система Starlink является основой украинской армии". Маск также выразил разочарование затяжным конфликтом, призвав к немедленному миру. "Меня возмущает эта многолетняя бойня, которую Украина неизбежно потеряет. Тот, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась", - заявил Илон Маск.