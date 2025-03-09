Польша пригрозила разрывом контракта, если Маск отключит Starlink для Украины

Польша пригрозила Илону Маску разорвать контракт, если Starlink не будет работать для Украины. Ранее миллиардер заявил, что если бы он отключил услугу спутникового интернета для нашей страны, то украинский фронт бы рухнул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы польского МИД Радослава Сикорского в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Starlink для Украины оплачивает именно Польша. Поэтому если Маск сделает то, что описал в своем посте, тогда польское государство будет искать других поставщиков. "Starlinks для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши, его стоимость составляет около 50 млн долларов в год. Помимо этики угрозы жертве агрессии, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", - написал он.