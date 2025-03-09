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Польша пригрозила разрывом контракта, если Маск отключит Starlink для Украины

Воскресенье 09 марта 2025 17:51
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Польша пригрозила разрывом контракта, если Маск отключит Starlink для Украины Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Польша пригрозила Илону Маску разорвать контракт, если Starlink не будет работать для Украины. Ранее миллиардер заявил, что если бы он отключил услугу спутникового интернета для нашей страны, то украинский фронт бы рухнул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы польского МИД Радослава Сикорского в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Starlink для Украины оплачивает именно Польша. Поэтому если Маск сделает то, что описал в своем посте, тогда польское государство будет искать других поставщиков.

"Starlinks для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши, его стоимость составляет около 50 млн долларов в год. Помимо этики угрозы жертве агрессии, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", - написал он.

Что говорил Маск

В своей публикации миллиардер назвал Starlink костяком украинской армии, и описал что будет, если услугу отключить. Кроме того, он призвал немедленно установить мир.

"Я буквально бросил вызов Путину на физический поединок один на один из-за Украины, а моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу. Меня тошнит от многих лет бойни в тупике, в котором Украина неизбежно проиграет. Все, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хотят, чтобы мясорубка остановилась. МИР СЕЙЧАС", - писал Маск в посте.

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