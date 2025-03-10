МЗС Польщі назвало три "плюси"» від суперечки Рубіо і Маска з Сікорським щодо Starlink

Суперечка між главою польського МЗС Радославом Сікорським і держсекретарем США Марко Рубіо та бізнесменом Ілоном Маском щодо використання ЗСУ терміналів Starlink має позитивні моменти для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Польщі Павела Вронського, яку наводить "Укрінформ" .

За словами Вронського, найважливішим з погляду України є дуже сильне твердження Рубіо, що ніхто не має наміру відключати терміналів Starlink для України. Потім це також потім підтвердив Ілон Маск.

"Вже не буде таких форм тиску і впливу на Україну, що, мовляв, "зараз вам відключимо", або "якби вам відключити, то було б те, чи інше", що можна було сприйняти як більш чи менш приховані погрози, і саме так це сприйняв міністр Сікорський", - зазначив речник МЗС Польщі.

По-друге, Рубіо у своєму дописі визнав, що метою Росії від самого початку була окупація всієї України, і це не була якась випадкова війна, додав Вронський. Тому Сікорський погодився з держсекретарем США, що Росія напала на Україну, і у випадку окупації України це буде спільна поразка, в тому числі й США.

"Ми повинні разом діяти заради справедливого миру. І це другий позитив цієї розмови", - підкреслив речник.

Третім "плюсом" Вронський назвав те, що на прикладі Starlink американське суспільство дізналося, що не лише США фінансово допомагають Україні, а компанія SpaceX "не є благодійною організацією".

"Ця компанія заробляє на війні в Україні, оскільки роботу цих терміналів оплачує польський уряд за кошти польських платників податків", - підкреслив польський дипломат.

Суперечка Сікорського з Рубіо і Маском

Нагадаємо, 9 березня Ілон Маск заявив, що Starlink є кістяком української армії, і що без нього лінія фронту б завалилася. Крім цього, він закликав до негайного миру.

Незабаром на цю заяву відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він підкреслив, що Starlink для України оплачує саме польська держава, додавши, що країна шукатиме інших постачальників, якщо Маск зробить те, про що говорив.