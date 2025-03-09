Рубио резко ответил на заявление Сикорского относительно Starlink и Украины
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никто не угрожал отключать Украину от Starlink. Таким был его ответ польскому главе МИД Радославу Сикороскому, который пригрозил Илону Маску разорвать контракт, если это бы случилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Рубио в соцсети Х.
"Это все выдумки. Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, и россияне были бы сейчас на границе с Польшей", - написал Рубио.
К своей публикации госсекретарь прикрепил пост Сикорского. На это уже отреагировал Маск, назвав главу польского МИД "маленьким".
"Молчи, маленький человек. Ты платишь ничтожную часть стоимости. И замены Starlink нет", - ответил миллиардер.
Что предшествовало
Сегодня утром Илон Маск заявил, что Starlink является костяком украинской армии, и что без него линия фронта бы рухнула. Помимо этого, он призвал к немедленному миру.
Вскоре на это заявление отреагировал Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что Starlink для Украины оплачивает именно польское государство, добавив, что страна будет искать других поставщиков, если Маск сделает то, о чем говорил.
"Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши, его стоимость составляет около 50 млн долларов в год. Помимо этики угрозы жертве агрессии, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", - написал он.
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