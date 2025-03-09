Независимо от моей позиции: Маск пообещал не отключать Украину от Starlink

Илон Маск заявил, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины. Такова его позиция несмотря на то, как бы он был не согласен с политикой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Маска в его соцсети Х.

"Чтобы быть предельно ясным, то как бы я ни был не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы", - написал миллиардер.

По словам Маска, он просто заявляет, что без Starlink украинские линии связи рухнут, поскольку россияне могут глушить все остальные коммуникации.

"Мы никогда не сделали бы ничего подобного и не воспользуемся этим, как козырем", - резюмировал он.