Мюнхенская конференция и удар по Николаеву: новости за выходные

В Мюнхене в эти выходные состоялась конференция по безопасности, на которой обсуждали вопрос завершения войны в Украине. А тем временем российские военные нанесли удар по Николаеву.
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
В Мюнхене (Германия) с 14 по 16 февраля прошла Мюнхенская конференция по безопасности.
Конференция по безопасности стартовала 14 февраля и собрала более полусотни мировых лидеров и всего более 800 участников дискуссий.
В течение трех дней на Мюнхенской конференции выступали ключевые европейские и американские фигуры, в частности, глава Еврокомиссии, вице-президент США, президент Украины и генсек НАТО.
Подробнее о том, какие были главные заявления об Украине в Мюнхене - читайте в материале РБК-Украина.
В ночь на 16 февраля россияне атаковали дронами Николаев. Около 1:00 в городе прогремели взрывы.
Позже местные власти подтвердили удар по городу и уточнили, что российский дрон атаковал объект критической инфраструктуры. Там возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали пожар.
Российские оккупанты ударили по Николаевской ТЭЦ. В результате в городе полностью разрушена электрогенерация.
Также известно, что часть Николаева осталась без тепла в результате атаки оккупантов.
В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о вражеском ударе по Николаеву.
Заметим, что 15 февраля Bloomberg написал, что высокопоставленные чиновники США и России встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.
А сам президент Трамп еще 13 февраля заявил, что представители США, Украины и России якобы проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Однако украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможных переговорах в Саудовской Аравии по Украине.
По его словам, это не серьезный разговор.
Однако сам президент также говорил, что планирует визит в Саудовскую Аравию. Он пояснил, что у него там уже "запланированы визиты и важные диалоги".
Днем воскресенья Украина начала рабочий визит правительственной делегации в Саудовскую Аравию.
Вечером, 16 февраля, украинский президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской также прибыл в Объединенные Арабские Эмираты.
Это произошло в рамках ранее запланированной рабочей поездки.
Швеция определила поддержку украинского государства первым приоритетом во внешней политике.
Также страна прилагает усилия для реализации подхода "мир благодаря силе".
Потери Вооруженных сил Украины за время полномасштабной войны, которые удалось зафиксировать, составляют несколько десятков тысяч, а раненых - несколько сотен тысяч.
В то же время Украине неизвестно, сколько Россия убила гражданских граждан на оккупированных территориях.
Подробнее о заявлении президента, можно узнать в материале РБК-Украина.
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