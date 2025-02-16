ua en ru
Вс, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Готовят визит Зеленского. Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия, Воскресенье 16 февраля 2025 17:21
UA EN RU
Готовят визит Зеленского. Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию Фото: Юлия Свириденко (facebook.com yulia svyrydenko)
Автор: Карина Левицкая

Украина начала рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию. Укрепление экономических связей между странами это укрепление глобальной безопасности.

Об этом заявила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Свириденко рассказала, что во время встречи с почти сотней местных предпринимателей они представили проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре. А также масштабные проекты в сфере государственно-частного партнерства и привлекательные приватизационные возможности общим объемом для инвестиций на полмиллиарда долларов.

Она отметила, что в последующие дни украинская делегация будет иметь десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимир Зеленский в Саудовскую Аравию.

"В частности готовим подписание важных экономических договоров со странами региона", - отметила первая вице-премьер.

В то же время она отметила, что, по ее мнению, Украина имеет перспективы для активного привлечения инвестиций из стран Ближнего Востока.

"Сегодня мы увидели значительный интерес прежде всего к инфраструктурным проектам, энергетическим, к предложениям в сфере инноваций, агробизнеса, прежде всего производстве удобрений, где Саудовская Аравия имеет экспертизу", - пояснила Свириденко.

Встреча США и России в Саудовской Аравии

Напомним, что вечером 15 февраля Politico сообщило, что команда американского президента Дональда Трампа начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии.

Заметим, что Bloomberg также писал, что высокопоставленные чиновники США и России встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Более того, 13 февраля сам президент Трамп заявил, что представители США, Украины и России якобы проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Однако украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможных переговорах в Саудовской Аравии по Украине.

По его словам, это не серьезный разговор.

Однако сам президент также говорил. что планирует визит в Саудовскую Аравию. Он пояснил, что у него там уже "запланированы визиты и важные диалоги".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саудовская Аравия Мирные переговоры Война России против Украины
NEWS
Россия запустила по Украине более 140 дронов и баллистику. Как отработала ПВО
Россия запустила по Украине более 140 дронов и баллистику. Как отработала ПВО
DAILY
Хранилища пустеют, импорт под угрозой. Хватит ли Украине газа до конца холодов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хранилища пустеют, импорт под угрозой. Хватит ли Украине газа до конца холодов