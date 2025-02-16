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Зеленский назвал новую цифру потерь погиших и раненых воинов ВСУ

Воскресенье 16 февраля 2025 19:20
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Зеленский назвал новую цифру потерь погиших и раненых воинов ВСУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Потери Вооруженных сил Украины за время полномасштабной войны, которые удалось зафиксировать, составляют несколько десятков тысяч, а раненых - несколько сотен тысяч. В то же время Украине неизвестно, сколько Россия убила гражданских граждан на оккупированных территориях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NBC News.

"Мы зафиксировали потери: 46 тысяч погибших военных. Еще есть десятки тысяч пропавших без вести или в плену. Нельзя знать наверняка, потому что пропавшие могут быть мертвы или в плену, и это десятки тысяч, это правда", - сказал глава государства.

Кроме того, 350 тысяч военных ранены, а 19 500 детей Россия депортировала к себе. В то же время Украине неизвестно, сколько людей погибли в оккупации, поскольку после деоккупации населенных пунктов, были найдены могилы, в которых или полтысячи тел.

"Это то, что мы знаем. Неизвестно, сколько тысяч гражданских погибло на оккупированных территориях. Когда Россия атаковала и окружила города, уничтожая их, мы не знаем количество погибших. К сожалению, в освобожденных городах мы находили массовые захоронения. Они проводили массовые расстрелы и пытки. В городках с несколькими тысячами жителей находили 500 тел в одной могиле. Везде, где Россия оккупировала, мы не знаем, сколько тысяч людей они убили", - рассказал Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил, что по его мнению, Украина еще может одержать победу над Россией военным путем. Однако это приведет к большим по прям, и кроме того, без помощи партнеров будет тяжело.

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