Швеция определила поддержку Украины топ-1 приоритетом во внешней политике
Швеция определила поддержку украинского государства первым приоритетом во внешней политике. Также страна прилагает усилия для реализации подхода "мир благодаря силе".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram главы государства.
"Швеция определила поддержку Украины первым приоритетом во внешней политике. На встрече с премьер-министром Ульфом Кристерссоном поблагодарил за это и за всю важную поддержку нашего народа, в том числе и за усилия в координации с другими союзниками для реализации подхода "мир благодаря силе", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что стороны обсудили совместные действия с европейскими партнерами для восстановления справедливого и прочного мира, а также наработки гарантий безопасности.
"Важно продолжать оборонную поддержку Украины, давить на Россию санкциями, чтобы мы могли начать переговоры с позиции силы. Путин проигрывает только сильной Европе", - подчеркнул президент Украины.
Напомним, на днях министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина все еще может стать членом НАТО в будущем. По его словам, этого необходимо выполнить все условия Альянса.
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