РФ атаковала Николаев "Шахедами": возник пожар, есть пострадавший

В ночь на 16 февраля российские оккупанты атаковали Николаев ударными дронами типа "Шахед". В результате атаки зафиксирован пожар и известно минимум об одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима и канал мэра города Александра Сенкевича.

"В Николаеве в результате атаки шахедов возник пожар, есть повреждения магазина. На данный момент известно об одном пострадавшем. Все службы работают", - говорится в сообщении в 02:14.

Через несколько минут Сенкевич сообщил, что коммунальные службы начали обследование территории для фиксации и ликвидации последствий атаки.

"Все подробности - позже, - добавил он.

Отметим, что за последние примерно два часа, в Николаеве несколько раз были слышны звуки взрывов на фоне атаки дронов. В частности, беспилотники советов городом фиксировали Воздушные силы ВСУ.