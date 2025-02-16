Зеленский прибыл с официальным визитом в ОАЭ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

Он отметил, что также поднимет вопрос инвестиций и экономического партнерства и гуманитарной программы.

"Официальный визит вместе с первой леди Еленой Зеленской в Объединенные Арабские Эмираты. Приоритет - чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена", - пояснил глава Украины.

Напомним, что ранее сегодня Украина начала рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию.

Ранее сам президент также говорил, что планирует визит в Саудовскую Аравию. Он пояснил, что у него там уже "запланированы визиты и важные диалоги".

В то же время стоит заметить, что вечером 15 февраля Politico сообщило, что команда американского президента Дональда Трампа начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии.

Заметим, что Bloomberg также писал, что высокопоставленные чиновники США и России встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Более того, 13 февраля сам президент Трамп заявил, что представители США, Украины и России якобы проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.

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