В Николаеве после удара РФ полностью разрушена электрогенерация, - мэр
Российские оккупанты ударили по Николаевской ТЭЦ. В результате в городе полностью разрушена электрогенерация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.
"Напоминаю, что ночью враг ударил по нашей ТЭЦ несколькими дронами, из-за чего абоненты ТЭЦ остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся восстановить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы", - пояснил мэр.
Он отметил, что для восстановления мощностей объединены работники ТЭЦ и Николаевоблтеплоэнерго.
"Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно трудно. Благодаря сотрудничеству с Данией, мы получили модульные котельные, поэтому нам удалось сохранить тепло в больницах!", - добавил он.
Мэр рассказал, что в течение всего дня коммунальные службы ликвидировали последствия прилетов в двух районах.
Атака на Николаев
Напомним, что в ночь на 16 февраля россияне атаковали дронами Николаев. Около 1:00 в городе прогремели взрывы.
Позже местные власти подтвердили удар по городу и уточнили, что российский дрон атаковал объект критической инфраструктуры. Там возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали пожар.
В результате атаки травмирован мужчина 1960 года рождения, его госпитализировали.
Известно, что часть Николаева осталась без тепла в результате атаки оккупантов.
В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о вражеском ударе по Николаеву.
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