В Николаеве после удара РФ полностью разрушена электрогенерация, - мэр

Российские оккупанты ударили по Николаевской ТЭЦ. В результате в городе полностью разрушена электрогенерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

"Напоминаю, что ночью враг ударил по нашей ТЭЦ несколькими дронами, из-за чего абоненты ТЭЦ остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся восстановить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы", - пояснил мэр.

Он отметил, что для восстановления мощностей объединены работники ТЭЦ и Николаевоблтеплоэнерго.

"Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно трудно. Благодаря сотрудничеству с Данией, мы получили модульные котельные, поэтому нам удалось сохранить тепло в больницах!", - добавил он.

Мэр рассказал, что в течение всего дня коммунальные службы ликвидировали последствия прилетов в двух районах.