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Николаев частично без тепла из-за дроновой атаки

Николаев, Воскресенье 16 февраля 2025 11:36
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Николаев частично без тепла из-за дроновой атаки Фото: Из-за российского обстрела в Николаеве часть горожан без тепла (facebook.com_DSNSKyiv)
Автор: Владислава Ткаченко

Ночная российская атака повредила объект критической инфраструктуры в Николаеве. Часть горожан осталась без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Николаева Александра Сенкевича.

Российские войска совершили ночную атаку на объект критической инфраструктуры, в результате чего часть абонентов осталась без теплоснабжения.

Работы по устранению последствий продолжаются, и коммунальные службы активно определяют объемы необходимых ремонтных работ.

Городские власти уверяют, что делают все возможное, чтобы вернуть теплоснабжение в дома жителей.

"С самой ночи делаем все, чтобы определить объемы проведения ремонтных работ, чтобы вернуть теплоснабжение в дома горожан. Как только что-то изменится - буду информировать", - отметил Александр Сенкевич.

Ночная атака России на Украину

Ночью, 16 февраля, россияне совершили массированную атаку на город. Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры и пострадавший

Враг совершил масштабную атаку на город, в результате чего был поврежден объект критической инфраструктуры. Пожар, возникший из-за обстрелов, оперативно ликвидировали.

Из-за падения обломков и действия взрывной волны были повреждены пять многоквартирных домов. Также получили повреждения по меньшей мере четыре магазина, заведение питания и офисные помещения.

Кроме того, в Киевской области ликвидированы последствия ночной российской атаки. Повреждены дома и возник пожар.

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