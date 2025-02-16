Николаев частично без тепла из-за дроновой атаки

Ночная российская атака повредила объект критической инфраструктуры в Николаеве. Часть горожан осталась без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"С самой ночи делаем все, чтобы определить объемы проведения ремонтных работ, чтобы вернуть теплоснабжение в дома горожан. Как только что-то изменится - буду информировать", - отметил Александр Сенкевич.

Городские власти уверяют, что делают все возможное, чтобы вернуть теплоснабжение в дома жителей.

Работы по устранению последствий продолжаются, и коммунальные службы активно определяют объемы необходимых ремонтных работ.

Российские войска совершили ночную атаку на объект критической инфраструктуры, в результате чего часть абонентов осталась без теплоснабжения.

Ночная атака России на Украину

Ночью, 16 февраля, россияне совершили массированную атаку на город. Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры и пострадавший

Враг совершил масштабную атаку на город, в результате чего был поврежден объект критической инфраструктуры. Пожар, возникший из-за обстрелов, оперативно ликвидировали.

Из-за падения обломков и действия взрывной волны были повреждены пять многоквартирных домов. Также получили повреждения по меньшей мере четыре магазина, заведение питания и офисные помещения.

Кроме того, в Киевской области ликвидированы последствия ночной российской атаки. Повреждены дома и возник пожар.

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