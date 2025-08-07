ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Возможные экономические санкции США против РФ изменили расчеты Путина, - Госдеп

Четверг 07 августа 2025 08:53
UA EN RU
Возможные экономические санкции США против РФ изменили расчеты Путина, - Госдеп Фото: возможные экономические санкции США против РФ изменили расчеты Путина (x.com/Department of State)
Автор: Константин Широкун

Российский диктатор Владимир Путин пытается тянуть время в мирных переговорах по завершению войны в Украине, но угроза новых экономических санкций изменили его расчеты.

Об этом заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир NewsNation.

В ответ на вопрос, как президент США Дональд Трамп может быть уверен, что на этот раз Путин не пытается его обмануть, Брюс отметила, что Путин часто действительно пытается затянуть процесс переговоров, чтобы выиграть время.

"Иногда действительно бывают попытки затянуть процесс, втянуть других игроков в игру. Мы видим, что для Путина это может быть попытка выиграть время и сдвинуть ситуацию в свою пользу. Здесь речь идет не только о войне, но и об экономике", - отметила спикер Госдепа.

По ее словам, теперь, когда президент Трамп четко дал понять, что готов и способен ввести новые экономические меры - вторичные или даже прямые санкции, это могло стать фактором, который изменил расчеты Путина.

Дедлайн Трампа

Президент США 29 июля дал Владимиру Путину 10 дней на достижение мирного соглашения с Украиной - до 8 августа. В случае нежелания договариваться, США могут ввести вторичные санкции против России.

Одновременно Вашингтон активизировал дипломатические переговоры с Кремлем. В среду, 6 августа, Москву посетил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. По итогам встречи с Путиным, Трамп заявил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине.

Источники агентства Reuters сообщают, что США все же введут с 8 августа вторичные санкции против России.

Давление США на партнеров РФ

Соединенные Штаты начали давить на торговых партнеров РФ. Так, 6 августа, Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин против Индии. Причиной стали коммерческие связи страны с Россией. Указ вступит в силу через 21 день, его условия могут быть изменены.

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури не исключил отказа от российской нефти в случае введения США вторичных пошлин.

Подробнее о том, сможет ли такое решение заставить Индию прекратить импорт российской нефти, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Российская Федерация
Новости
Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN
Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО