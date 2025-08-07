Возможные экономические санкции США против РФ изменили расчеты Путина, - Госдеп

Российский диктатор Владимир Путин пытается тянуть время в мирных переговорах по завершению войны в Украине, но угроза новых экономических санкций изменили его расчеты.

Об этом заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир NewsNation .

В ответ на вопрос, как президент США Дональд Трамп может быть уверен, что на этот раз Путин не пытается его обмануть, Брюс отметила, что Путин часто действительно пытается затянуть процесс переговоров, чтобы выиграть время.

"Иногда действительно бывают попытки затянуть процесс, втянуть других игроков в игру. Мы видим, что для Путина это может быть попытка выиграть время и сдвинуть ситуацию в свою пользу. Здесь речь идет не только о войне, но и об экономике", - отметила спикер Госдепа.

По ее словам, теперь, когда президент Трамп четко дал понять, что готов и способен ввести новые экономические меры - вторичные или даже прямые санкции, это могло стать фактором, который изменил расчеты Путина.

Дедлайн Трампа

Президент США 29 июля дал Владимиру Путину 10 дней на достижение мирного соглашения с Украиной - до 8 августа. В случае нежелания договариваться, США могут ввести вторичные санкции против России.

Одновременно Вашингтон активизировал дипломатические переговоры с Кремлем. В среду, 6 августа, Москву посетил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. По итогам встречи с Путиным, Трамп заявил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине.

Источники агентства Reuters сообщают, что США все же введут с 8 августа вторичные санкции против России.