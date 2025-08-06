Цена дружбы с Путиным. Смогут ли США отговорить Индию от покупки российской нефти

В последнее время внимание США приковано к Индии. С помощью высоких тарифов Дональд Трамп ставит правительство Нарендра Моди перед выбором – либо российская нефть, либо торговые отношения с Вашингтоном.

Насколько Индия зависима от поставок нефти из страны-агрессора, имеет ли она альтернативные источники и чем могут закончиться переговоры с США – в материале РБК-Украина.

Главное:

Как проходят торговые переговоры между США и Индией

Сколько российской нефти покупает Нью-Дели

Может ли Индия отказаться от российской нефти

Что будет делать Россия

Сможет ли Трамп дожать Индию

Переговоры между США и Индией по ставке пошлин продолжаются с начала апреля, когда президент США Дональд Трамп объявил торговую войну большинству стран мира. Выступая 2 апреля в Белом доме, Трамп держал в руках известную табличку с тарифами, которые предлагалось ввести против многих стран. Индия в этой табличке замыкала первую пятерку стран, пошлину для нее предлагалось установить на уровне 26%. Далее Трамп отложил немедленное введение пошлин и дал 90 дней на переговоры – до начала августа.

После того, как поведение Кремля не оправдало ожиданий США, к переговорному треку между Вашингтоном и Нью-Дели добавился вопрос российской нефти. Сначала Трамп дал России 50 дней на достижение мирного соглашения, а затем сократил этот срок до 10 дней. Он также пригрозил странам, которые покупают российскую нефть, применением вторичных санкций, то есть США введут повышенные пошлины на товары этих стран.

Объемы поставок российской нефти

Крупнейшими покупателями нефти из России являются Китай, Индия и Турция. Как свидетельствуют данные аналитического центра Киевской школы экономики, в июне Китай покупал около 2 млн баррелей российской нефти в сутки, Индия – 1,5 млн баррелей и Турция – 0,9 млн баррелей.

На протяжении всей полномасштабной войны Индия остается вторым после Китая крупнейшим покупателем российской нефти в мире. Объемы ее закупки с февраля 2022 года выросли в 15 раз. До начала полномасштабной войны против Украины, Индия покупала очень маленькие объемы нефти из России (около 0,1 млн баррелей в сутки в январе 2022 года).

Даже Китай не так сильно увеличил покупку российской нефти, его довоенные поставки составляли 1,6-1,8 млн баррелей в сутки, а за время полномасштабного вторжения они максимально увеличивались до 2,6 млн баррелей в сутки.

Фото: Индийские НПЗ в разы увеличили закупку российской нефти с начала 2022 года (Getty Images)

США решили не отягощать и без того сложные переговоры с Китаем, а вот Индия "попала под горячую руку". 30 июля Трамп обвинил Индию в том, что она взимает с США больше тарифов, чем почти любая другая страна и пригрозил пошлиной в размере 20-25%.

С 1 августа США официально ввели пошлину на товары из Индии в размере 25%. Это достаточно высокая ставка, например, для товаров из Великобритании пошлина составляет 10%, а для ЕС – 15%.

Жесткая политика Белого дома напугала индийские компании. Они начали ограничивать покупку российской нефти, даже немного купили американского сырья, но полностью отказываться от поставок из РФ пока не планируют. 2 августа Министерство иностранных дел Индии заявило, что "двусторонние отношения с Россией имеют собственный вес и не могут оцениваться через призму третьих стран".

Это только усилило агрессивную позицию Трампа, который 4 августа написал в социальной сети Truth Socail, что Индии безразлично сколько людей в Украине погибает от российской военной машины. На следующий день президент США сказал, что существенно повысит пошлины на индийские товары в течение 24 часов.

В сообщении Bloomberg говорится, что индийская сторона не ожидала таких решений Трампа и ищет способы как уменьшить экономические потери. Правительство Нарендра Моди планирует ускорить программу финансовой поддержки своих экспортеров.

Альтернатива под боком

Индия значительно нарастила объемы покупки морем российской нефти из-за высоких скидок, которые предлагали россияне, чтобы хоть как-то восстановить утраченные объемы экспорта в Европу.

"Почему они покупают? Потому что Россия предлагает нефть с огромными скидками и это конечно создает конкурентные преимущества", – прокомментировал РБК-Украина эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Он добавил, что Индии будет не сложно вернуть торговлю нефтью с Россией до объемов 2021 года, когда доля российской нефти в общей структуре импорта составляла лишь несколько процентов. На сегодня мировой рынок нефти – профицитный, то есть предложение сырья превышает спрос и страны-добытчики активно борются за потребителя, поэтому у Нью-Дели не будет проблемы заместить российские поставки.

Более того, Индия географически находится рядом с одним из крупнейших нефтегазовых регионов мира – это район Персидского залива с такими странами как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и др.

"У нее свободный выход на рынки, отсутствуют ограничения по морю, вообще нет проблем купить нефть", – сказал аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко.

Фото: Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива являются альтернативыми источниками поставок нефти в Индию (Getty Images)

Эксперты уверены, что индийские заводы смогут технологически перенастроиться с российских на другие сорта нефти.

"Задаются другие параметры оборудования. У другого сорта будет другой диапазон выхода светлых и темных нефтепродуктов. Это не является проблемным вопросом. Конечно, есть сорта нефти, которые являются лучшими или худшими для переработки, но завод можно подстроиться на тот или иной сорт", – добавил Сиренко.

Для отказа или очень существенного сокращения покупки нефти в России, индийским нефтяным компаниям не нужно много времени, ведь в основном они не заключают долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. В основном такая торговля обеспечивается срочными договорами, по которым сегодня договорились, а через месяц прибывает танкер.

"Они прекратят заключать контракты и все - в следующем месяце или через месяц танкеры с российской нефтью будут вынуждены искать другого потребителя. Это вопрос нескольких месяцев", – говорит Геннадий Рябцев.

Поставки под чужим флагом

Если Индия начнет сокращать объемы импорта нефти из России, последняя будет искать новых поставщиков, но вряд ли кто-то сможет купить такой большой объем. Китай будет придерживаться политики диверсификации поставок и не будет значительно увеличивать долю российской нефти на его рынке.

"Никто не захочет получать зависимость от одного поставщика, тем более такого рискованного как Россия", – считает Рябцев.

Поэтому, страна-агрессор будет искать меньшие рынки сбыта, а также попытается задействовать механизм поставки сырья через третьи страны. Как сообщало агентство Bloomberg в ноябре прошлого года, в 60 километрах от побережья Малайзии в Южно-Китайском море расположено крупнейшее в мире место встречи "теневого" танкерного флота, где нефть перегружается с судна на судно.

Таким образом, подсанкционную нефть с одного танкера можно перегрузить на соседнее судно и дальше уже декларировать другое происхождение сырья. Издание опубликовало десятки снимков двух танкеров, которые стоят друг возле друга. Этот способ "отбеливания" нефти использовался для сырья из Ирана, которое от берегов Малайзии направлялось в Китай.

Фото: Перелив нефти с танкера на танкер в открытом море - это мощное средство для обхода санкций (Getty Images)

"Sheep to sheep (англ. с судна на судно - ред.) - это не исследованный маршрут поставки нефти и нефтепродуктов, когда суда выключают навигацию и делают перелив в море. Это "ахиллесова пята" санкций. Расследования показывают, что такое происходит в Европе и мире в целом", – говорит Александр Сиренко.

Но, всему есть противодействие. США имеют возможности для отслеживания операций по переливу нефти в открытом море и движения средств по банковским счетам.

"Если бы Америка за это взялась, используя все технологии и финансовые инструменты (для мониторинга транзакций между банками), что-то и удалось бы. У США есть весь инструментарий для этого", – добавил аналитик компании "Нефтерынок".

Чтобы остановить морские поставки российской нефти, США уже готовят пакет санкций против теневого флота. Источники издания Financial Times сообщают, что Вашингтон готовит такой шаг на случай, если Владимир Путин не захочет идти на перемирие с Украиной.

Важность американского рынка

Вашингтон активно использует инструмент мит потому, что понимает значение своего рынка для других стран мира. США – это самый богатый покупатель, все хотят что-то продавать в эту страну, а пошлины – поднимают стоимость товара и снижают его конкурентные позиции.

США поставляют товаров и услуг внешнему миру меньше, чем получают из него, что создает торговый дефицит, который беспокоит администрацию Трампа. Экономика многих стран очень зависит от сбыта товаров на американский рынок, что делает их уязвимыми в торговых переговорах с Вашингтоном.

Индия – не исключение. В 2024 году США продали в Индию товаров на 41,5 млрд долларов, а приобрели на 87,3 млрд долларов, свидетельствует статистика Офиса торгового представителя США. Таким образом, дефицит США при торговле с Индией в прошлом году составил 45,8 млрд долларов.

Ситуация в торговле Индии с Россией – кардинально противоположная. Данные индийского посольства в Москве свидетельствуют, что в финансовом 2024 -2025 году (с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года) Индия продала в Россию товаров стоимостью 4,9 млрд долларов, а приобрела на сумму 63,8 млрд долларов. Основными статьями индийского импорта были нефть и нефтепродукты. То есть, дефицит Индии при торговле с Россией составляет около 59 млрд долларов.

Фото: Торговый баланс между Индией и Россией является профицитным для Москвы (Getty Images)

"Трамп верно говорит, что Индия только покупает у россиян нефть, а сама им почти ничего не продает. Он видит, что американские деньги идут на финансирование российской нефти", – сказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский.

В случае Индии важно упомянуть, что эта страна является одним из крупнейших в мире поставщиков услуг по аутсорсингу для западных компаний. Тысячи жителей Индии, даже не покидая собственного дома, работают на американские и европейские компании, готовя различные отчеты, делая расчеты и тому подобное.

Закревский убежден, что Индия не может позволить себе потерять американский рынок сбыта таких услуг. Именно на эту чувствительную сферу и будет давить Вашингтон.

"Трамп будет давить очень сильно и он будет это делать через сферу услуг. Индия предоставляет услуг по аутсорсингу компаниям по всему миру на сумму около 178 млрд долларов в год и США забирает на себя большую часть этой суммы. Я думаю, что Трамп дожмет Моди", – сказал эксперт.

Индия – это крупнейшая в мире развивающаяся экономика. Перед ее правительством стоит большой вызов – обеспечить надлежащий уровень жизни для 1,5 млрд человек. Она нуждается в значительном количестве энергоносителей, но кроме российских, рядом есть другие крупные источники сырья. С их помощью Индия может обеспечить рост собственной экономики, при этом, не финансируя крупнейшую за последние десятилетия войну в Европе.