Один крупнейших импортеров российской нефти откажется от покупок в случае санкций США
Индия сможет удовлетворить свои потребности в нефти из альтернативных источников, если поставки из России пострадают от вторичных санкций США.
Об этом заявил министр нефти Хардип Сингх Пури, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп предупредил, что страны, покупающие российские экспортные товары, могут столкнуться с санкциями, если Москва не достигнет мирного соглашения с Украиной в течение 50 дней.
По словам Пури, Индия должна быть в состоянии решить любые проблемы с российским импортом, обратившись за поставками из других стран. Он отметил, что на рынке появляется много новых поставщиков, таких как Гайана, а также поставки от существующих производителей, таких как Бразилия и Канада.
Кроме того, Индия наращивает объемы разведки и добычи.
"Я совершенно не волнуюсь. Если что-то случится, мы с этим разберемся. Индия диверсифицировала источники поставок, и, по-моему, мы расширили свою географию закупок с 27 стран, у которых мы раньше закупали продукцию, до 40 стран сейчас", - сказал Пури на отраслевом мероприятии в Нью-Дели.
В случае перебоев с поставками из России, государственная Indian Oil Corp "вернется к той же схеме (поставок), которая использовалась до "украинского кризиса", когда российские поставки в Индию были ниже 2%", - заявил журналистам на мероприятии председатель компании А.С. Сахни.
Крупнейший спонсор военной машины Кремля
Согласно данным, Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком в Индию, обеспечивая около 35% от общего объема поставок Индии. За ней следуют Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Импорт нефти в Индию из России незначительно вырос в первой половине этого года, при этом частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries Ltd и Nayara Energy осуществили около половины общего объема закупок из Москвы.
Напомним, Индия после начала российского вторжения в Украину резко увеличила торговлю с Россией, в частности, покупая ее нефть, которая приносит доходы для военной машины Кремля.
По данным опроса Центра Разумкова, в январе 2024 года Индия перешла для украинцев в категорию враждебных стран. Она оказалась в компании таких стран, как Китай, КНДР и Иран.
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