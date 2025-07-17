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Один крупнейших импортеров российской нефти откажется от покупок в случае санкций США

Индия, Четверг 17 июля 2025 10:28
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Один крупнейших импортеров российской нефти откажется от покупок в случае санкций США Фото: министр нефти Индии Хардип Сингх Пури (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индия сможет удовлетворить свои потребности в нефти из альтернативных источников, если поставки из России пострадают от вторичных санкций США.

Об этом заявил министр нефти Хардип Сингх Пури, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп предупредил, что страны, покупающие российские экспортные товары, могут столкнуться с санкциями, если Москва не достигнет мирного соглашения с Украиной в течение 50 дней.

По словам Пури, Индия должна быть в состоянии решить любые проблемы с российским импортом, обратившись за поставками из других стран. Он отметил, что на рынке появляется много новых поставщиков, таких как Гайана, а также поставки от существующих производителей, таких как Бразилия и Канада.

Кроме того, Индия наращивает объемы разведки и добычи.

"Я совершенно не волнуюсь. Если что-то случится, мы с этим разберемся. Индия диверсифицировала источники поставок, и, по-моему, мы расширили свою географию закупок с 27 стран, у которых мы раньше закупали продукцию, до 40 стран сейчас", - сказал Пури на отраслевом мероприятии в Нью-Дели.

В случае перебоев с поставками из России, государственная Indian Oil Corp "вернется к той же схеме (поставок), которая использовалась до "украинского кризиса", когда российские поставки в Индию были ниже 2%", - заявил журналистам на мероприятии председатель компании А.С. Сахни.

Крупнейший спонсор военной машины Кремля

Согласно данным, Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком в Индию, обеспечивая около 35% от общего объема поставок Индии. За ней следуют Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Импорт нефти в Индию из России незначительно вырос в первой половине этого года, при этом частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries Ltd и Nayara Energy осуществили около половины общего объема закупок из Москвы.

Напомним, Индия после начала российского вторжения в Украину резко увеличила торговлю с Россией, в частности, покупая ее нефть, которая приносит доходы для военной машины Кремля.

По данным опроса Центра Разумкова, в январе 2024 года Индия перешла для украинцев в категорию враждебных стран. Она оказалась в компании таких стран, как Китай, КНДР и Иран.

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