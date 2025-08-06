Трамп сделал заявление о встрече Уиткоффа с Путиным

Встреча между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным была "очень успешной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social .

"Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", - добавил президент.

Он уточнил, что после встречи проинформировал о ее итогах некоторых европейских союзников США.

" Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут значительный прогресс! " - заверил Трамп.

Встреча Уиткоффа с Путиным

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным сегодня, 6 августа, в Москве.

Деталей о встрече было мало - к журналистам выходил только помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Он рассказал, что ключевой темой обсуждений была война России против Украины.

Визит Уиткоффа произошел на фоне ультиматума Трампа для Москвы. Президент обещал ввести против РФ вторичные тарифы и санкции, если она до 8 августа не согласится на прекращение огня с Украиной.

Только недавно госсекретарь США Марко Рубио заинтриговал, что после встречи Уиткоффа с Путиным могут быть "может, позитивные, может - нет" новости.

При этом издание Reuters со ссылкой на представителя Белого дома написало, что США все же введут против России вторичные санкции. Это произойдет уже 8 августа.