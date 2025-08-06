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США введут вторичные санкции против России 8 августа, - Reuters

Среда 06 августа 2025 20:06
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США введут вторичные санкции против России 8 августа, - Reuters Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США планируют ударить по России вторичными санкциями. Такие меры утвердят в пятницу, 8 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный представитель Белого дома рассказал изданию, что встреча Уиткоффа с Путиным прошла успешно.

"Россияне заинтересованы в продолжении сотрудничества с США. Вторичные санкции, как и ожидалось, будут введены в пятницу", - добавил он.

Дедлайн Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах ввести против России вторичные тарифы и вторичные санкции. Такие меры он обещал реализовать, если до 8 августа Россия не заключит перемирие с Украиной.

Сегодня, 6 августа, Москву посетил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Основной темой переговоров стала война России против Украины.

Ни российская, ни американские стороны пока не раскрывали подробностей переговоров. Помощник диктатора Юрий Ушаков только рассказал о том, что во время встречи произошел "обмен сигналами".

При этом госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о том, планирует ли Трамп вводить санкции против России, заявил, что вскоре будут "возможно, позитивные, а возможно - и нет" новости.

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