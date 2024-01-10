РФ обстреливает Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи, - Белый дом

Соединенные Штаты имеют доказательства того, что российские силы в течение последних дней продолжали запускать по мирным городам Украины баллистические ракеты производства Северной Кореи.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг в Белом доме.

"Как я говорил с этой трибуны на прошлой неделе, КНДР недавно передала России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. С тех пор Россия применила эти ракеты против Украины в течение прошлой недели", - отметил представитель Белого дома.

Он напомнил, что американская сторона уже сообщала о первом известном запуске Россией по Украине северокорейской баллистической ракеты 30 декабря. 2 января агрессор применил около десяти ракет по Запорожью, Киеву, Харькову и другим городам.

"Затем, 6 января российские войска снова запустили несколько северокорейских баллистических ракет по Украине. Мы до сих пор оцениваем последствия этих ударов, но можем подтвердить, что по крайней мере одна из них попала по Харькову", - подчеркнул Кирби.

С учетом этих фактов, он сообщил, что Соединенные Штаты присоединились к совместному заявлению глав внешнеполитических ведомств 47 стран, которое осуждает экспорт из КНДР и закупку Россией северокорейских баллистических ракет, а также применение этих вооружений в Украине.

Представитель Белого дома также отметил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против всех, кто способствует незаконной передаче оружия российскому агрессору.

В то же время, Кирби подчеркнул, что эффективной помощью Украине со стороны США стало бы принятие Конгрессом нового пакета помощи Украине без дальнейших задержек.

"Россия ищет помощи в таких странах, как Северная Корея и Иран. Украине нужна наша помощь, и мы призываем Конгресс помочь нам обеспечить эти потребности (украинской стороны, - ред.)", - отметил представитель Белого дома.

Ракетные обстрелы Украины

За последние недели РФ существенно усилила удары по городам Украины с использованием баллистических ракет.

Так, 30 декабря агрессор ударил ракетами по Днепру и Запорожью. В результате атаки в Запорожье погибли 9, а в Днепре - 6 человек.

2 января Россия выпустила по Украине 99 ракет различных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. Главной целью ударов был Киев и Харьков. Агрессор выпустил по стране 12 ракет Искандер-М/С-300/С-400 по баллистической территории, а также 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Впоследствии прокуратура Харьковской области сообщила, что во время обстрела Харькова 2 января, Россия использовала северокорейскую баллистическую ракету.

По данным экспертов, Северная Корея имеет на вооружении несколько баллистических ракет малой дальности. Одна из них является аналогом российской ракеты "Искандер".

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