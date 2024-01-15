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Сколько и какое вооружение КНДР передала России: данные ГУР

Украина, Понедельник 15 января 2024 09:44
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Сколько и какое вооружение КНДР передала России: данные ГУР Фото: представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова, Ульяна Безпалько

Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам украинской разведки, речь идет о примерно миллионе артиллерийских снарядов.

Об этом в интервью рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Основной боеприпас, поставляемый из КНДР - это 122 мм и 152 мм", - уточняет он.

По оценкам ГУР, речь идет примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов, которые были поставлены в Российскую Федерацию.

"Это как раз тот дефицит, который испытывает Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства", - отмечает Скибицкий.

Отвечая на вопрос о поставках КНДР в Москву баллистических ракет и их применении по Украине, представитель ГУР подчеркнул, что в настоящее время собирается соответствующая информация.

"Будут подтверждены данные - тогда будем говорить", - сказал напоследок он.

КНДР могла передать РФ баллистические ракеты

Напомним, 4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

По данным The Wall Street Journal, КНДР могла передать российской армии несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Впоследствии в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Недавно в Белом доме заявили, что российские оккупанты и дальше обстреливают Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи. Но сама КНДР отрицает это.

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