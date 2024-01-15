Сколько и какое вооружение КНДР передала России: данные ГУР

Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам украинской разведки, речь идет о примерно миллионе артиллерийских снарядов.

Об этом в интервью рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Основной боеприпас, поставляемый из КНДР - это 122 мм и 152 мм", - уточняет он.

По оценкам ГУР, речь идет примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов, которые были поставлены в Российскую Федерацию.

"Это как раз тот дефицит, который испытывает Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства", - отмечает Скибицкий.

Отвечая на вопрос о поставках КНДР в Москву баллистических ракет и их применении по Украине, представитель ГУР подчеркнул, что в настоящее время собирается соответствующая информация.

"Будут подтверждены данные - тогда будем говорить", - сказал напоследок он.