Россия запустила по Харькову 2 января северокорейскую ракету: представлены доказательства

Российские войска при нанесении ударов по Харькову в минувший вторник, 2 января, использовали ракету, полученную из Северной Кореи. Соответствующие доказательства сегодня, 6 января, предоставила прокуратура Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам спикера прокуратуры Дмитрия Чубенко, одна из нескольких ракет, попавших по городу 2 января, визуально и технически отличалась от российских образцов.

"Метод производства не очень современный. Есть отклонения от стандартных ракет "Искандер", которые мы видели раньше при ударах по Харькову. Эта ракета похожа на одну из северокорейских ракет", - сказал он журналистам, демонстрируя остатки.

Представитель прокуратуры отметил, что эта ракета была чуть больше диаметра российского "Искандера", а ее сопло, внутренние электрические обмотки и задняя часть также отличались.

"Поэтому мы склоняемся к версии, что это может быть ракета, поставленная Северной Кореей", - рассказал Чубенко.

Вместе с тем точное название модели ракеты пока он назвать отказался.

Ракетный удар по Харькову 2 января

Напомним, 2 января около 07:30 российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам центральной части Харькова. Зафиксировано 3 попадания ракет в Шевченковском районе.

В результате вражеского обстрела погибли два человека, еще 62 были ранены.

5 января харьковские прокуроры совместно со следователями и экспертами провели дополнительный обзор обломков ракет для проверки версии их производства за пределами РФ.

Вопрос передачи ракет КНДР России

Напомним, 4 января вечером координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

4 января The Wall Street Journal сообщало, что Северная Корея могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

Вчера глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты в последнее время обстреливали Харьков ракетами, которые не были сделаны на территории РФ.

Вместе с тем, заметим, что в Воздушных силах ВСУ в комментарии вчера не смогли подтвердить информацию об использовании россиянами баллистических ракет из КНДР.

Ранее способность украинской ПВО сбивать северокорейские ракеты оценил эксперт Валерий Рябых в комментарии РБК-Украина.