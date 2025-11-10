Морские дроны атаковали порт Туапсе в РФ: в городе были слышны взрывы
Сегодня ночью, 10 ноября, морские дроны атаковали порт в российском городе Туапсе. В результате, вероятно, поврежден один из причалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Отмечается, что ночью местные жители писали о взрывах в городе, режим беспилотной опасности продолжался почти 8 часов.
Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров и беспилотников только в 7:00 утра по киевскому времени.
При этом он отредактировал свое первоначальное сообщение, убрав оттуда информацию о БЭК, но она осталась в сообщении Оперативного штаба по Краснодарскому краю. Минобороны РФ заявляло о 7 сбитых дронов над акваторией Черного моря.
"В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и ангар, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - сообщили в Оперштабе по Краснодарскому краю.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил удары по российскому порту Туапсе.
"В Туапсе ночью подгорело в порту", - заявил глава ЦПД СНБО.
Удары по нефтетерминалу в Туапсе
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе в Краснодарском крае РФ.
Позже стало известно, что на момент удара по нефтетерминалу в Туапсе загружались как минимум три судна. Они имели "полутеневой статус", поэтому удалось установить, кому они принадлежат.
По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, удар по нефтетерминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для страны-агрессора. Повреждение стратегических объектов повлияет не только на экспорт сырой нефти, но и на доверие компаний к российским портам.
Также сообщалось, что черноморский порт Туапсе приостановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников 2 ноября.