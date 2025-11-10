ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Морские дроны атаковали порт Туапсе в РФ: в городе были слышны взрывы

Понедельник 10 ноября 2025 08:50
UA EN RU
Морские дроны атаковали порт Туапсе в РФ: в городе были слышны взрывы Фото: морские дроны атаковали порт Туапсе в РФ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ночью, 10 ноября, морские дроны атаковали порт в российском городе Туапсе. В результате, вероятно, поврежден один из причалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Отмечается, что ночью местные жители писали о взрывах в городе, режим беспилотной опасности продолжался почти 8 часов.

Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров и беспилотников только в 7:00 утра по киевскому времени.

При этом он отредактировал свое первоначальное сообщение, убрав оттуда информацию о БЭК, но она осталась в сообщении Оперативного штаба по Краснодарскому краю. Минобороны РФ заявляло о 7 сбитых дронов над акваторией Черного моря.

"В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и ангар, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - сообщили в Оперштабе по Краснодарскому краю.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил удары по российскому порту Туапсе.

"В Туапсе ночью подгорело в порту", - заявил глава ЦПД СНБО.

Морские дроны атаковали порт Туапсе в РФ: в городе были слышны взрывы

Удары по нефтетерминалу в Туапсе

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе в Краснодарском крае РФ.

Позже стало известно, что на момент удара по нефтетерминалу в Туапсе загружались как минимум три судна. Они имели "полутеневой статус", поэтому удалось установить, кому они принадлежат.

По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, удар по нефтетерминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для страны-агрессора. Повреждение стратегических объектов повлияет не только на экспорт сырой нефти, но и на доверие компаний к российским портам.

Также сообщалось, что черноморский порт Туапсе приостановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников 2 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
порт Российская Федерация Вторжение России в Украину
Новости
Почти 1100 оккупантов, много техники и дроны: Генштаб обновил потери россиян за сутки
Почти 1100 оккупантов, много техники и дроны: Генштаб обновил потери россиян за сутки
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины