Морські дрони атакували порт Туапсе у РФ: у місті було чути вибухи

Понеділок 10 листопада 2025 08:50
UA EN RU
Морські дрони атакували порт Туапсе у РФ: у місті було чути вибухи Фото: морські дрони атакували порт Туапсе у РФ (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні вночі, 10 листопада, морські дрони атакували порт у російському місті Туапсе. В результаті, ймовірно, пошкоджено один із причалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Зазначається, що вночі місцеві жителі писали про вибухи у місті, режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин.

Глава Туапсинського муніципального округу Краснодарського краю Сергій Бойко повідомив про відміну загрози атаки безекіпажних катерів та безпілотників лише о 7:00 ранку за київським часом.

При цьому він відредагував своє початкове повідомлення, прибравши звідти інформацію про БЕК, але вона залишилася у повідомленні Оперативного штабу по Краснодарському краю. Міноборони РФ заявляло про 7 збитих дронів над акваторією Чорного моря.

"В акваторії Чорного моря в районі Туапсе нейтралізували чотири БЕК. Один із безекіпажних катерів здетонував поблизу берегової лінії. Ударна хвиля пошкодила скління на другому поверсі двоповерхового будинку, гараж та ангар, постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби", - повідомили в Оперштабі Краснодарським краєм.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив удари по російському порту Туапсе.

"У Туапсе вночі підгоріло в порту", - заявив глава ЦПД РНБО.

Удари по нафтотерміналу в Туапсе

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе в Краснодарському краї РФ.

Пізніше стало відомо, що на момент удару по нафтотерміналу в Туапсе завантажувались як мінімум три судна. Вони мали "напівтіньовий статус", тому вдалося встановити, кому вони належать.

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для країни-агресорки. Пошкодження стратегічних об’єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на довіру компаній до російських портів.

Також повідомлялось, що чорноморський порт Туапсе призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників 2 листопада.

