Во время удара по нефтетерминалу в Туапсе загружались три судна, - Плетенчук

На момент удара по нефтяному терминалу в Туапсе загружались как минимум три судна. Сейчас уже установлено, кому они принадлежат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Информация еще уточняется, поскольку разные источники подают разные данные. Однако все они сходятся на том, что в момент инцидента на платформах, которые отгружают нефть, находились по меньшей мере три судна", - сказал он.

По его словам, эти суда имеют "полутеневой статус" и уже выяснено, кому они принадлежат.

"Эти порты имеют для россиян большое значение в экспорте энергоносителей - ранее на них приходилось до 20% экспорта сырой нефти РФ", - отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что удар по нефтяному терминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия. В частности, ожидается реакция среди морских компаний, работающих в этом регионе, а также снижение готовности судов заходить в эти порты.

"В то же время суда, которые в обход санкций принимали в этом участие, сознательно взяли на себя риски, связанные с загрузкой на локациях, которые фактически для нас являются абсолютно законными целями", - сказал представитель ВМС ВСУ.