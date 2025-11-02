Во время удара по нефтетерминалу в Туапсе загружались три судна, - Плетенчук
На момент удара по нефтяному терминалу в Туапсе загружались как минимум три судна. Сейчас уже установлено, кому они принадлежат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"Информация еще уточняется, поскольку разные источники подают разные данные. Однако все они сходятся на том, что в момент инцидента на платформах, которые отгружают нефть, находились по меньшей мере три судна", - сказал он.
По его словам, эти суда имеют "полутеневой статус" и уже выяснено, кому они принадлежат.
"Эти порты имеют для россиян большое значение в экспорте энергоносителей - ранее на них приходилось до 20% экспорта сырой нефти РФ", - отметил Плетенчук.
Он подчеркнул, что удар по нефтяному терминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия. В частности, ожидается реакция среди морских компаний, работающих в этом регионе, а также снижение готовности судов заходить в эти порты.
"В то же время суда, которые в обход санкций принимали в этом участие, сознательно взяли на себя риски, связанные с загрузкой на локациях, которые фактически для нас являются абсолютно законными целями", - сказал представитель ВМС ВСУ.
Удар по нефтетерминалу в Туапсе
Напомним, согласно данным РБК-Украина, СБУ совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе (Краснодарский край).
Кроме того, в ночь на воскресенье, 2 ноября, неизвестные беспилотники нанесли массированный удар по стране-агрессору. Звуки дронов и взрывы раздались по меньшей мере из нескольких регионов РФ. Позже выяснилось, что под атакой находились электрические подстанции.
Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на субботу, 1 ноября, Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" в Краснодарском крае РФ.