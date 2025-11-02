СБУ ударила по нефтетерминалу в Туапсе: пылает танкер и порт, - источники
Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе (Краснодарский край). В результате атаки беспилотников был поражен танкер и инфраструктура порта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По его данным, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" совершили пять точных попаданий по объектам терминала. В результате прилетов загорелся танкер, а по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, которые обеспечивали загрузку и разгрузку судов, выведены из строя. Также повреждены здания портовой инфраструктуры.
В порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит российской компании "Роснефть".
"Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, "хлопок" на российских НПЗ и дальше будет ярко гореть", - отметил источник.
Стоит напомнить, что в ночь на 2 ноября неизвестные дроны снова массированно атаковали Россию. На звуки беспилотников и взрывы жаловались россияне по меньшей мере из нескольких регионов РФ.
Позже стало известно, что под атакой в России находились электрические подстанции.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины осуществила серию точных ночных ударов по складам и базам оккупантов на временно оккупированных территориях. Операцию провели спецназовцы подразделения "Альфа", использовав дроны FP-2 с боевыми зарядами весом 105 кг.