Российский порт Туапсе остановил экспорт топлива после ударов дронов, - Reuters

Среда 05 ноября 2025 12:37
UA EN RU
Российский порт Туапсе остановил экспорт топлива после ударов дронов, - Reuters Фото: порт Туапсе остановил экспорт топлива после ударов дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский черноморский порт Туапсе приостановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники агентства сообщили, что подконтрольный "Роснефти" НПЗ, который экспортирует большую часть своей продукции, на следующий день остановил переработку из-за повреждения портовой инфраструктуры после ударов беспилотников.

До атаки ожидалось, что Туапсе увеличит экспорт нефтепродуктов в ноябре. По данным оценок аналитиков, во время атаки в порту стояли три танкера для загрузки нефтью, дизельным топливом и мазутом.

По состоянию на 5 ноября все суда отошли от причалов и были поставлены на якорь вблизи порта. Ориентированный на экспорт Туапсинский завод мощностью переработки 240 тысяч баррелей нефти в сутки производит нефть, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо.

НПЗ, который также несколько раз становился целью ударных беспилотников, преимущественно поставляет нефть в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию.

Удар по нефтетерминалу в Туапсе

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе в Краснодарском крае РФ.

Позже стало известно, что на момент удара по нефтетерминалу в Туапсе загружались как минимум три судна. Они имели "полутеневой статус", поэтому удалось установить, кому они принадлежат.

По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, удар по нефтетерминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для страны-агрессора. Повреждение стратегических объектов повлияет не только на экспорт сырой нефти, но и на доверие компаний к российским портам.

