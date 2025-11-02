ua en ru
Удар по нефтетерминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для России, - Плетенчук

Россия, Воскресенье 02 ноября 2025 16:06
Удар по нефтетерминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для России, - Плетенчук Фото: спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук (facebook.com Taclbery)
Автор: Карина Левицкая

Удар по нефтетерминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для России, ведь повреждение стратегических объектов повлияет не только на экспорт сырой нефти, но и на доверие компаний к российским портам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, кроме непосредственного поражения технологических цепочек, задействованных в процессе отгрузки, инцидент повлияет и на деловую активность компаний, пользующихся этими мощностями.

"Кроме непосредственного поражения технологических цепочек, которые задействованы в отгрузке, будет реакция среди компаний, которые отгружаются и заполняются там. Это и поднятие страховых взносов, и, в принципе, отобьет у многих желание заходить в эти порты", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что для России эти порты имеют стратегическое значение, ведь именно через них проходило до 20% экспорта сырой нефти.

Удар по нефтетерминалу в Туапсе

Напомним, по данным РБК-Украина, Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе (Краснодарский край).

Также мы писали, что в ночь на 2 ноября неизвестные дроны снова массированно атаковали Россию. На звуки беспилотников и взрывы жаловались россияне как минимум из нескольких регионов РФ.

Позже стало известно, что под атакой в России находились электрические подстанции.

Как пояснил впоследствии Генштаб ВСУ, в ночь на 1 ноября 2025 года Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" в Краснодарском крае России.

