Зеленский выдвинул условие для референдума по мирному плану Трампа

Украина готова провести референдум по мирному плану США. Но это произойдет в том случае, если Россия согласится прекратить огонь на 60 дней.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios .

Глава украинского государства обратил внимание, что проведение референдума сопряжено с серьезными политическими, логистическими и вопросами безопасности. И поэтому, как отметил Зеленский, прекращение огня на 60 дней для подготовки и проведения голосования "является минимумом".

Президент также добавил, что ему пока не ясно, готова ли Россия вообще согласиться с планом Трампа.

"У меня есть некоторые разведданные… Но сейчас я нахожусь в моменте, когда хочу верить только словам лидеров", - сказал он.

Зеленский сравнил такое голосование с референдумом по Brexit в Великобритании - с активной агитацией с обеих сторон по крайне сложному вопросу, но при этом в гораздо более сжатые сроки и в воюющем государстве.

Он подтвердил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы посетить Украину, чтобы разъяснить преимущества соглашения. При этом, по его словам, возможно, сам президент США Дональд Трамп должен приехать, чтобы представить аргументы.

Однако глава украинского государства предупредил, что если такая кампания проходить на фоне продолжающихся атак России, это закончится плохо. При всех разговорах о гарантиях безопасности и экономических выгодах "люди будут видеть ракеты".

Президент обратил внимание, что если по соображениям безопасности люди не придут голосовать, результат может выглядеть нелегитимным.

"Лучше не проводить референдум вообще, чем проводить референдум, на который люди не имеют возможности прийти и проголосовать", - сказал он.

Неназванный американский чиновник рассказал Axios, что россияне понимают необходимость прекращения огня в случае проведения референдума, однако хотят более короткие сроки.