Молдова возобновила нормальную работу энергосистемы после ударов РФ по Украине

Молдова, Понедельник 08 декабря 2025 15:09
Молдова возобновила нормальную работу энергосистемы после ударов РФ по Украине
Автор: Наталья Кава

Энергосистема Молдовы возобновила стабильную работу после того, как в субботу страна обратилась к Румынии за "аварийной помощью" из-за массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное предприятие Молдовы Moldelectrica.

Национальный оператор электропередачи отметил, что поставки электроэнергии происходят по прогнозам поставщиков, и внутреннее потребление обеспечивается в полном объеме.

В то же время Moldelectrica призвала граждан экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки, чтобы снизить нагрузку на сеть и поддержать эффективную работу энергетической инфраструктуры.

Напомним, 6 декабря Молдова обратилась к Румынии с просьбой срочно помочь ей с электроэнергией. В стране возникла аварийная ситуация после ночных ударов российской армии по энергоинфраструктуре Украины.

"В связи с превышением запланированного потока Moldelectrica запросила аварийную помощь из Румынии на следующие несколько часов в качестве превентивной меры", - заявили в Moldelectrica.

Обстрелы энергетики

В ночь на 6 декабря российские войска совершили очередную масштабную комбинированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

Под удар попали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Оккупанты также атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах, что повлекло серьезные повреждения оборудования. Из-за интенсивности обстрелов украинские атомные электростанции были вынуждены снизить производство электроэнергии.

В ночь на 7 декабря россияне нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре - на этот раз по предприятиям в Кременчугском районе Полтавской области, использовав ракеты и ударные дроны. Атака вызвала перебои с теплоснабжением и водоснабжением.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус отмечает, что российские войска преимущественно обстреливают крупные энергетические объекты, расположенные на значительном расстоянии от фронта, тогда как малые и средние объекты практически не становятся целями из-за низкой эффективности таких атак.

