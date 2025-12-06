После атаки РФ: Молдова запросила у Румынии экстренную помощь с электроэнергией
Сегодня в субботу, 6 декабря, Молдова обратилась к Румынии с просьбой срочно помочь ей с электроэнергией. В стране возникла аварийная ситуация после ночных ударов РФ по энергоинфраструктуре Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост оператора молдавской энергосети Moldelectrica.
В публикации сказано, что из-за атак по энергетической системе Украины в регионе "был отключен важный энергетический блок". Кроме того, линии межсистемного соединения загружены почти до предела.
"В связи с превышением запланированного потока Moldelectrica запросила аварийную помощь из Румынии на следующие несколько часов в качестве превентивной меры", - говорится в посте.
Там добавили, что этот шаг обеспечит безопасную работу электроэнергетической системы и предотвратит возможные перегрузки.
В то же время в Moldelectrica призвали граждан рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки, чтобы снизить риск перегрузки и возможных отключений.
Обстрел энергетики Украины
Напомним, в ночь на 6 декабря Россия в очередной раз нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив дроны и ракеты.
В результате обстрела обесточивания фиксировались в 6 областях. По данным Минэнерго, под удар РФ попали объекты генерации, распределения, и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.
В компании ДТЭК сообщили сегодня, что россияне атаковали их теплоэлектростанции в разных регионах страны. Из-за обстрелов серьезно повреждено оборудование.
Также в "Укрэнерго" была информация, что объем прогнозируемых мер подачи электроэнергии на сегодня вынуждено увеличен.
К слову, в Киеве уже увеличили количество и длительность отключений света. Новые графики недавно опубликовали в ДТЕК.