Молдова відновила нормальну роботу енергосистеми після ударів РФ по Україні
Енергосистема Молдови відновила стабільну роботу після того, як у суботу країна звернулася до Румунії за "аварійною допомогою" через масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне підприємство Молдови Moldelectrica.
Національний оператор електропередачі зазначив, що постачання електроенергії відбувається за прогнозами постачальників, і внутрішнє споживання забезпечується в повному обсязі.
Водночас Moldelectrica закликала громадян економно використовувати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, щоб знизити навантаження на мережу та підтримати ефективну роботу енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо, 6 грудня Молдова звернулася до Румунії з проханням терміново допомогти їй з електроенергією. У країні виникла аварійна ситуація після нічних ударів російської армії по енергоінфраструктурі України.
"У зв'язку з перевищенням запланованого потоку Moldelectrica запросила аварійну допомогу з Румунії на наступні кілька годин як превентивний захід", - заявили в Moldelectrica.
Обстріли енергетики
У ніч на 6 грудня російські війська здійснили чергову масштабну комбіновану атаку по енергетичній інфраструктурі України.
Під удар потрапили об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Окупанти також атакували теплоелектростанції ДТЕК у різних регіонах, що спричинило серйозні пошкодження обладнання. Через інтенсивність обстрілів українські атомні електростанції були змушені знизити виробництво електроенергії.
У ніч на 7 грудня росіяни завдали нового удару по енергетичній інфраструктурі - цього разу по підприємствах у Кременчуцькому районі Полтавської області, використавши ракети та ударні дрони. Атака спричинила перебої з теплопостачанням та водопостачанням.
Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус зазначає, що російські війська переважно обстрілюють великі енергетичні об’єкти, розташовані на значній відстані від фронту, тоді як малі та середні об’єкти практично не стають цілями через низьку ефективність таких атак.