Как РФ изменила тактику ударов по энергетике? В Раде объяснили, что теперь в зоне риска
Российские войска преимущественно обстреливают крупные энергетические объекты, расположенные на значительном расстоянии от линии фронта, тогда как малые и средние объекты практически не являются целью из-за низкой эффективности таких атак.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире национального телемарафона.
"Нужно понимать, что обстреливаются в большинстве крупные объекты. Если это на расстоянии хотя бы 100 километров от линии фронта, то обстреливаются в основном крупные объекты", - пояснил Герус.
По его словам, поражение небольших генерирующих станций имеет "относительно небольшой эффект", ведь один малый объект мощностью 1-10 МВт не имеет критического значения для энергосистемы. Он отметил, что риски обстрелов таких объектов являются "достаточно низкими, даже минимальными", если они не расположены в непосредственной близости к фронту.
Герус подчеркнул, что стратегия развития малой генерации заключается в увеличении количества подобных станций.
"Суть заключается в том, чтобы таких небольших объектов было много", - отметил он.
Он добавил, что для этого государство должно создавать условия, которые обеспечат благоприятный инвестиционный климат для строительства небольших генерирующих объектов, которых, по его словам, "должно быть очень много".
Обстрелы энергетики
Напомним, в ночь на 6 декабря российские оккупационные войска осуществили массированный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре в нескольких областях Украины.
Под вражеским огнем оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Также российские силы нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК в разных регионах страны, что привело к существенным повреждениям оборудования.
Из-за масштабных атак 6 декабря атомные электростанции были вынуждены снизить производство электроэнергии.
Кроме того, в ночь на 7 декабря россияне снова ударили по энергетическим объектам - на этот раз по предприятиям в Кременчугском районе Полтавщины, применив ракеты и ударные дроны. Из-за обстрелов возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением.