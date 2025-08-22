ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Мобилизовал" почти два десятка бойцов: начальника ТЦК будут судить на Ивано-Франковщине

Пятница 22 августа 2025 13:34
UA EN RU
"Мобилизовал" почти два десятка бойцов: начальника ТЦК будут судить на Ивано-Франковщине Фото: руководитель ТЦК фиктивно мобилизовал почти два десятка бойцов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Ивано-Франковской области начальник ТЦК вносил ложные сведения в базу данных призывников с целью фиктивного повышения показателей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"ГБР завершило досудебное расследование в отношении начальника территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области. Чиновник сознательно вносил ложные сведения в автоматизированную систему учета для фиктивного повышения показателей мобилизации", - говорится в сообщении.

Подробности дела

Следствие установило, что фигурант с помощью собственного криптографического ключа несанкционированно менял данные в карточках военнообязанных. В частности, он оформлял их якобы привлечение в ВСУ, снимал с учета и даже выдавал фейковые направления в три разные воинские части.

В общем чиновник таким образом "мобилизовал" 17 человек. Таким образом он хотел искусственно улучшить отчетность мобилизации. ГБР сообщило обвиняемому о подозрении, чиновнику грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Дела с работниками ТЦК

Напомним, ранее в Киеве чиновника территориального центра комплектования задержали за вымогательство взятки за снятие с военного розыска. Ему сообщили о подозрении.

Кроме того, в Одессе разоблачили работника ТЦК, который массово продавал отсрочки военнообязанным по 12-16 тысяч долларов, его задержали.

Также ранее правоохранители задержали военного из районного ТЦК, который за деньги обещал "договориться", чтобы человека не мобилизовали. Это произошло также в Одесской области.

Кроме того, в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку, пока его не поймали "на горячем".

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Мобилизация в Украине ГБР
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"