ua en ru
Сб, 26 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На взятке погорел начальник сборного пункта Киевского ТЦК: какие "решал вопросы"

Суббота 26 июля 2025 12:28
UA EN RU
На взятке погорел начальник сборного пункта Киевского ТЦК: какие "решал вопросы" Фото: В Киеве задержали чиновника, который брал взятку за снятие с воинского учета (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Чиновника территориального центра комплектования задержали за вымогательство взятки за снятие с военного розыска. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали дела

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачен начальник сборного пункта Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который требовал неправомерную выгоду.

По данным следствия, чиновник получил от гражданина 3 500 долларов США за "решение вопроса" о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК и СП.

Фото: Чиновник Киевского ТЦК попался на взятке (t.me/pgo_gov_ua)

Мужчину задержали во время получения денег в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В рамках уголовного производства продолжается проверка других возможных случаев злоупотребления влиянием чиновника и его коллег.

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление СБУ при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Киеве и области.

Другие задержания

Напомним, ранее правоохранители задержали военного из районного ТЦК, который за деньги обещал "договориться", чтобы человека не мобилизовали. Это произошло также в Одесской области.

Кроме того, в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку, пока его не поймали "на горячем".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ТЦК Война в Украине
Новости
Скандал с НАБУ и САП: потеряет ли Украина поддержку Запада
Скандал с НАБУ и САП: потеряет ли Украина поддержку Запада
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте