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Обещал "бронь" за взятку: в Одесской области задержали инспектора ТЦК

Одесса, Вторник 03 июня 2025 16:43
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Обещал "бронь" за взятку: в Одесской области задержали инспектора ТЦК Фото: в Одесской области разоблачили инспектора РТЦК и СП во взяточничестве (od.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Одесской области правоохранители задержали военного из районного ТЦК, который за деньги обещал "договориться", чтобы человека не мобилизовали. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

Детали дела

По данным следствия, военный из РТЦК требовал 2500 долларов у работника одного из предприятий. За эти деньги обещал оформить постановку на учет и сделать бронирование - то есть официальное освобождение от службы из-за работы на важном предприятии.

Сотрудники полиции и СБУ задокументировали факт передачи взятки и задержали фигуранта прямо во время получения денег. Купюры изъяли в качестве доказательств.

Что ему грозит

Военному уже сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса - это взятка, связанная с использованием служебного положения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, конфискация имущества и запрет занимать государственные должности.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей, но он может выйти под залог в размере более 448 тысяч гривен.

Фото: в Одесской области разоблачили инспектора РТЦК и СП во взяточничестве(od.npu.gov.ua)

Недавно в Днепре военнослужащего ТЦК задержали по подозрению в получении взятки от военнообязанного.

Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку, пока его не поймали "на горячем".

А вот в Харькове работник ТЦК применил физическую силу к гражданину во время проверки документов.

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