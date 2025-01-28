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В Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку

Вторник 28 января 2025 11:33
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В Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку Фото: в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Одесской области работник ТЦК придумал новую схему заработка на повестках. Он продавал их по 1000 долларов за штуку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

По данным полиции, работник ТЦК требовал деньги от мужчины призывного возраста за оформление повестки со сроком действия шесть дней. Это давало возможность владельцу в течение этого периода свободно передвигаться по территории Украины. За документ военный хотел 1000 долларов, а впоследствии повысил цену еще на 2000 гривен.

После окончания срока действия за аналогичную плату злоумышленник обещал выдавать аналогичные повестки.

Фото: в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки (od.npu.gov.ua)

Мужчина был задержан в тот момент, как он получил всю сумму взятки и передал повестку клиенту. Была изъята часть денег, полученных военнослужащим, его мобильный телефон, повестка, выписанная для клиента, и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 в вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды.

За это преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе представители ТЦК и полиции силой задержали мужчину, из-за чего в сети разгорелся скандал. Военкомат отреагировал.

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