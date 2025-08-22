"Мобілізував" майже два десятка бійців: начальника ТЦК судитимуть на Івано-Франківщині

У Івано-Франківській області начальник ТЦК вносив неправдиві відомості до бази даних призовників з метою фіктивного підвищення показників мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Загалом посадовець таким чином "мобілізував" 17 осіб. У такий спосіб він хотів штучно покращити звітність мобілізації. ДБР повідомило обвинуваченому про підозру, посадовцю загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що фігурант за допомогою власного криптографічного ключа несанкціоновано змінював дані у картках військовозобов’язаних. Зокрема, він оформлював їх нібито залучення до ЗСУ, знімав з обліку та навіть видавав фейкові направлення до трьох різних військових частин.

"ДБР завершило досудове розслідування стосовно начальника територіального центру комплектування в Івано-Франківській області. Посадовець свідомо вносив неправдиві відомості до автоматизованої системи обліку для фіктивного підвищення показників мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Справи з працівниками ТЦК

Нагадаємо, раніше у Києві посадовця територіального центру комплектування затримали за вимагання хабаря за зняття з військового розшуку. Йому повідомили про підозру.

Окрім того, у Одесі викрили працівника ТЦК, який масово продавав відстрочки військовозобов'язаним по 12-16 тисяч доларів, його затримали.

Також раніше правоохоронці затримали військового з районного ТЦК, який за гроші обіцяв "домовитися", щоб людину не мобілізували. Це сталося також в Одеській області.

Крім того, в Одеській області співробітник ТЦК продавав повістки по 1000 доларів за штуку, поки його не зловили "на гарячому".