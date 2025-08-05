Работник ТЦК в Одессе массово продавал отсрочки, его задержали
В Одессе работник ТЦК массово продавал отсрочки военнообязанным по 12-16 тысяч долларов, его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Работники ГБР в Одессе сообщили о подозрении инспектору Приморского районного ТЦК и СП, который участвовал в схеме организации незаконной отсрочки от военной службы", - говорится в сообщении ГБР.
Как работала схема
Работник ТЦК и его сообщники вместе искали желающих избежать военной службы и предлагали им за 12-16 тысяч долларов сняться с воинского учета. Схемой успели воспользоваться 10 человек.
Следствие установило, что в схему было вовлечено несколько человек, большинство из которых задержали ранее. Также был разоблачен организатор сделки - неработающий житель Одессы, который имел связи и знакомства со всеми участниками схемы, руководил процессами и даже подделывал некоторые документы.
Что грозит работнику ТЦК
Работнику Приморского РТЦК сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Киеве чиновника территориального центра комплектования задержали за вымогательство взятки за снятие с военного розыска. Ему сообщили о подозрении.
Также ранее правоохранители задержали военного из районного ТЦК, который за деньги обещал "договориться", чтобы человека не мобилизовали. Это произошло также в Одесской области.
Кроме того, в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку, пока его не поймали "на горячем".