Местами до +30, но не без "сюрпризов": что будет с погодой в Украине 22 мая

14:50 21.05.2026 Чт
2 мин
Летних гроз и даже ливней местами не избежать
aimg Ирина Костенко
Майские осадки могут "накрыть" внезапно (фото иллюстративное: Getty Images)

Погода в пятницу будет оставаться неустойчивой. Зонтики лучше держать поближе, ведь на смену солнцу может внезапно прийти ливень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине 22 мая будет жарче всего

Согласно информации эксперта, погода в Украине в течение пятницы будет оставаться по-настоящему "майская".

"Атмосфера повсюду неустойчива, гуляют атмосферные фронты, низкое атмосферное давление - поэтому дожди по типу летних возможны практически повсеместно в Украине", - объяснила Диденко.

Она уточнила, что речь идет о кратковременных дождях и грозах.

"Помните, что такой вроде бы небольшой дождик за считанные минуты может перейти в сильный ливень", - предупредила синоптик.

Между тем температура воздуха 22 мая, по ее словам, "ожидается высокой".

В течение дня - около +24...+28 градусов по Цельсию:

  • в восточной части Украины может быть даже теплее - до +25...+30°С;
  • в западных областях, наоборот, немного свежее - около +20...+24°С.

Температура воздуха ближайшей ночью (исходя из карты, опубликованной специалистами Украинского гидрометеорологического центра) будет зависеть от региона, но оставаться теплой.

В пределах от +13°С до +19°С

Прогноз погоды на 22 мая от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Чего ждать от погоды в пятницу в Киеве

Диденко сообщила, что в Киеве в пятницу погода также ожидается неустойчивая.

Вероятность кратковременных грозовых дождей сохраняется.

Тем временем температура воздуха днем прогреется до +28 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В завершение Диденко напомнила, что 21 мая в Украине - "двойной" праздничный день:

"Сегодня - Вознесение, поздравления с праздником! День вышиванки сегодня также радует глаз и сердце", - написала синоптик и уточнила, что "старенькая вышивка", опубликованная на ее фото, это "фрагмент", который нашелся "в старой хате в Черкасской области".

