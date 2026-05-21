Місцями до +30, але не без "сюрпризів": що буде з погодою в Україні 22 травня

Де в Україні 22 травня буде найспекотніше

Згідно з інформацією експерта, погода в Україні впродовж п'ятниці залишатиметься по-справжньому "травнева".

"Атмосфера повсюди нестійка, гуляють атмосферні фронти, низький атмосферний тиск - тому дощі по типу літніх можливі практично повсюди в Україні", - пояснила Діденко.

Вона уточнила, що йдеться про короткочасні дощі та грози.

"Пам'ятайте, що такий ніби невеликий дощик за лічені хвилини може перейти у сильну зливу", - попередила синоптик.

Тим часом температура повітря 22 травня, за її словами, "очікується високою".

Впродовж дня - близько +24...+28 градусів за Цельсієм:

у східній частині України може бути навіть тепліше - до +25...+30°С ;

; у західних областях, навпаки, трохи свіжіше - близько +20...+24°С.

Температура повітря найближчої ночі (виходячи з карти, опублікованої фахівцями Українського гідрометеорологічного центру) залежатиме від регіону, але залишатиметься тепла.

У межах від +13°С до +19°С

Чого в чекати від погоди в п'ятницю у Києві

Діденко повідомила, що у Києві в п'ятниці погода також очікується нестійка.

Ймовірність короткочасних грозових дощів зберігається.

Тим часом температура повітря вдень прогріється до +28 градусів.

Насамкінець Діденко нагадала, що 21 травня в Україні - "подвійний" святковий день:

"Сьогодні - Вознесіння, вітання з святом! День вишиванки сьогодні також радує око й серце", - написала синоптик і уточнила, що "старенька вишивка", опублікована на її фото, це "фрагмент", який знайшовся "у старій хаті на Черкащині".