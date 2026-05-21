Местами до +30, но не без "сюрпризов": что будет с погодой в Украине 22 мая
Погода в пятницу будет оставаться неустойчивой. Зонтики лучше держать поближе, ведь на смену солнцу может внезапно прийти ливень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Где в Украине 22 мая будет жарче всего
Согласно информации эксперта, погода в Украине в течение пятницы будет оставаться по-настоящему "майская".
"Атмосфера повсюду неустойчива, гуляют атмосферные фронты, низкое атмосферное давление - поэтому дожди по типу летних возможны практически повсеместно в Украине", - объяснила Диденко.
Она уточнила, что речь идет о кратковременных дождях и грозах.
"Помните, что такой вроде бы небольшой дождик за считанные минуты может перейти в сильный ливень", - предупредила синоптик.
Между тем температура воздуха 22 мая, по ее словам, "ожидается высокой".
В течение дня - около +24...+28 градусов по Цельсию:
- в восточной части Украины может быть даже теплее - до +25...+30°С;
- в западных областях, наоборот, немного свежее - около +20...+24°С.
Температура воздуха ближайшей ночью (исходя из карты, опубликованной специалистами Украинского гидрометеорологического центра) будет зависеть от региона, но оставаться теплой.
В пределах от +13°С до +19°С
Прогноз погоды на 22 мая от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Чего ждать от погоды в пятницу в Киеве
Диденко сообщила, что в Киеве в пятницу погода также ожидается неустойчивая.
Вероятность кратковременных грозовых дождей сохраняется.
Тем временем температура воздуха днем прогреется до +28 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
В завершение Диденко напомнила, что 21 мая в Украине - "двойной" праздничный день:
"Сегодня - Вознесение, поздравления с праздником! День вышиванки сегодня также радует глаз и сердце", - написала синоптик и уточнила, что "старенькая вышивка", опубликованная на ее фото, это "фрагмент", который нашелся "в старой хате в Черкасской области".
Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Киев официально пришло метеорологическое лето. Тогда май не только "подвинул" весну, но и установил новые жаркие рекорды.
Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, по каким растениям на огородах и в садах "ударила" погода в начале мая.
Читайте также, каким может быть май в Украине в целом и как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния.