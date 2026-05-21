Местами до +30, но не без "сюрпризов": что будет с погодой в Украине 22 мая

14:50 21.05.2026 Чт
2 мин
Летних гроз и даже ливней местами не избежать
aimg Ирина Костенко
Местами до +30, но не без "сюрпризов": что будет с погодой в Украине 22 мая Майские осадки могут "накрыть" внезапно (фото иллюстративное: Getty Images)
Погода в пятницу будет оставаться неустойчивой. Зонтики лучше держать поближе, ведь на смену солнцу может внезапно прийти ливень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине 22 мая будет жарче всего

Согласно информации эксперта, погода в Украине в течение пятницы будет оставаться по-настоящему "майская".

"Атмосфера повсюду неустойчива, гуляют атмосферные фронты, низкое атмосферное давление - поэтому дожди по типу летних возможны практически повсеместно в Украине", - объяснила Диденко.

Она уточнила, что речь идет о кратковременных дождях и грозах.

"Помните, что такой вроде бы небольшой дождик за считанные минуты может перейти в сильный ливень", - предупредила синоптик.

Между тем температура воздуха 22 мая, по ее словам, "ожидается высокой".

В течение дня - около +24...+28 градусов по Цельсию:

  • в восточной части Украины может быть даже теплее - до +25...+30°С;
  • в западных областях, наоборот, немного свежее - около +20...+24°С.

Температура воздуха ближайшей ночью (исходя из карты, опубликованной специалистами Украинского гидрометеорологического центра) будет зависеть от региона, но оставаться теплой.

В пределах от +13°С до +19°С

Местами до +30, но не без &quot;сюрпризов&quot;: что будет с погодой в Украине 22 маяПрогноз погоды на 22 мая от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Чего ждать от погоды в пятницу в Киеве

Диденко сообщила, что в Киеве в пятницу погода также ожидается неустойчивая.

Вероятность кратковременных грозовых дождей сохраняется.

Тем временем температура воздуха днем прогреется до +28 градусов.

Местами до +30, но не без &quot;сюрпризов&quot;: что будет с погодой в Украине 22 маяПрогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В завершение Диденко напомнила, что 21 мая в Украине - "двойной" праздничный день:

"Сегодня - Вознесение, поздравления с праздником! День вышиванки сегодня также радует глаз и сердце", - написала синоптик и уточнила, что "старенькая вышивка", опубликованная на ее фото, это "фрагмент", который нашелся "в старой хате в Черкасской области".

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Киев официально пришло метеорологическое лето. Тогда май не только "подвинул" весну, но и установил новые жаркие рекорды.

Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, по каким растениям на огородах и в садах "ударила" погода в начале мая.

Федоров назвал стратегическую цель Минобороны по защите неба
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким