Місцями до +30, але не без "сюрпризів": що буде з погодою в Україні 22 травня

14:50 21.05.2026 Чт
2 хв
Літніх гроз і навіть злив місцями не уникнути
aimg Ірина Костенко
Місцями до +30, але не без "сюрпризів": що буде з погодою в Україні 22 травня Травневі опади можуть "накрити" раптово (фото ілюстративне: Getty Images)
Погода в п'ятницю залишатиметься нестійкою. Парасольки краще тримати поближче, адже на зміну сонцю може раптово прийти злива.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні 22 травня буде найспекотніше

Згідно з інформацією експерта, погода в Україні впродовж п'ятниці залишатиметься по-справжньому "травнева".

"Атмосфера повсюди нестійка, гуляють атмосферні фронти, низький атмосферний тиск - тому дощі по типу літніх можливі практично повсюди в Україні", - пояснила Діденко.

Вона уточнила, що йдеться про короткочасні дощі та грози.

"Пам'ятайте, що такий ніби невеликий дощик за лічені хвилини може перейти у сильну зливу", - попередила синоптик.

Тим часом температура повітря 22 травня, за її словами, "очікується високою".

Впродовж дня - близько +24...+28 градусів за Цельсієм:

  • у східній частині України може бути навіть тепліше - до +25...+30°С;
  • у західних областях, навпаки, трохи свіжіше - близько +20...+24°С.

Температура повітря найближчої ночі (виходячи з карти, опублікованої фахівцями Українського гідрометеорологічного центру) залежатиме від регіону, але залишатиметься тепла.

У межах від +13°С до +19°С

Місцями до +30, але не без &quot;сюрпризів&quot;: що буде з погодою в Україні 22 травняПрогноз погоди на 22 травня від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Чого в чекати від погоди в п'ятницю у Києві

Діденко повідомила, що у Києві в п'ятниці погода також очікується нестійка.

Ймовірність короткочасних грозових дощів зберігається.

Тим часом температура повітря вдень прогріється до +28 градусів.

Місцями до +30, але не без &quot;сюрпризів&quot;: що буде з погодою в Україні 22 травняПрогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Насамкінець Діденко нагадала, що 21 травня в Україні - "подвійний" святковий день:

"Сьогодні - Вознесіння, вітання з святом! День вишиванки сьогодні також радує око й серце", - написала синоптик і уточнила, що "старенька вишивка", опублікована на її фото, це "фрагмент", який знайшовся "у старій хаті на Черкащині".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у Київ офіційно прийшло метеорологічне літо. Тоді травень не лише "посунув" весну, але і встановив нові спекотні рекорди.

Крім того, в УкрГМЦ пояснили, по яких рослинах на городах і в садах "вдарила" погода на початку травня.

