Місцями до +30, але не без "сюрпризів": що буде з погодою в Україні 22 травня
Погода в п'ятницю залишатиметься нестійкою. Парасольки краще тримати поближче, адже на зміну сонцю може раптово прийти злива.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Де в Україні 22 травня буде найспекотніше
Згідно з інформацією експерта, погода в Україні впродовж п'ятниці залишатиметься по-справжньому "травнева".
"Атмосфера повсюди нестійка, гуляють атмосферні фронти, низький атмосферний тиск - тому дощі по типу літніх можливі практично повсюди в Україні", - пояснила Діденко.
Вона уточнила, що йдеться про короткочасні дощі та грози.
"Пам'ятайте, що такий ніби невеликий дощик за лічені хвилини може перейти у сильну зливу", - попередила синоптик.
Тим часом температура повітря 22 травня, за її словами, "очікується високою".
Впродовж дня - близько +24...+28 градусів за Цельсієм:
- у східній частині України може бути навіть тепліше - до +25...+30°С;
- у західних областях, навпаки, трохи свіжіше - близько +20...+24°С.
Температура повітря найближчої ночі (виходячи з карти, опублікованої фахівцями Українського гідрометеорологічного центру) залежатиме від регіону, але залишатиметься тепла.
У межах від +13°С до +19°С
Прогноз погоди на 22 травня від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Чого в чекати від погоди в п'ятницю у Києві
Діденко повідомила, що у Києві в п'ятниці погода також очікується нестійка.
Ймовірність короткочасних грозових дощів зберігається.
Тим часом температура повітря вдень прогріється до +28 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Насамкінець Діденко нагадала, що 21 травня в Україні - "подвійний" святковий день:
"Сьогодні - Вознесіння, вітання з святом! День вишиванки сьогодні також радує око й серце", - написала синоптик і уточнила, що "старенька вишивка", опублікована на її фото, це "фрагмент", який знайшовся "у старій хаті на Черкащині".
