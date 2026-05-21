Федоров назвал стратегическую цель Минобороны по защите неба

12:30 21.05.2026 Чт
2 мин
На сколько увеличился процент сбивания "Шахедов" в течение последних месяцев?
aimg Валерий Ульяненко
Федоров назвал стратегическую цель Минобороны по защите неба Фото: Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Стратегической целью Министерства обороны Украины является выход на стабильный перехват 95% воздушных целей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной результатам работы министерства.

Читайте также: ВСУ перешли в контратаки и достигли наибольших успехов со времен Курской операции

По его словам, Украина продолжает развивать систему "малой" ПВО, благодаря чему уровень перехвата "Шахедов" значительно улучшился.

Федоров отметил, что процент сбития "Шахедов" дронами-перехватчиками увеличился вдвое за последние четыре месяца, хотя ежемесячно количество этих дронов-камикадзе, которые запускают россияне, увеличивается на 35%.

Министр обороны рассказал, что в течение последних четырех месяцев поставки дронов-перехватчиков выросли в 2,6 раза.

"Улучшение системы защиты неба - это системная работа. Наша стратегическая цель - выйти на стабильный показатель 95% перехвата воздушных целей. Важную роль в этом процессе сыграло внедрение after action review", - подчеркнул он.

Стандартная процедура НАТО

Федоров пояснил, что это стандартная процедура НАТО для детального анализа боевых операций после их завершения и для Украины она стала одним из ключевых элементов построения современной системы ПВО.

"Вместе с воздушными силами и военными после каждой масштабной атаки мы проводим детальный разбор. Смотрим маршрут каждой ракеты и дрона, траектории полета, точки перехвата, технические детали, причины, почему определенные цели не были сбиты, что нужно изменить в работе мобильных групп, РЭБ или дронов-перехватчиков", - отметил министр.

По его словам, after action review непосредственно влияет на то, как перестраивается система ПВО Украины. В частности, как размещаются силы, централизуется управление, назначаются руководители в регионах и выстраивается постоянная структура вместо временных решений.

Напомним, Россия приняла закон, которым фактически признала, что атаки украинских дронов стали одной из самых больших угроз экономическим интересам страны-агрессора в Каспийском море.

Отметим, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вооруженные силы Украины сейчас являются самой мощной армией Европы благодаря боевому опыту и поддержке союзников.

В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
