Мирный процесс не в тупике, переговоры с партнерами не останавливаются, - Кислица

Четверг 25 сентября 2025 16:37
Мирный процесс не в тупике, переговоры с партнерами не останавливаются, - Кислица Фото: первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина не находится в тупике в мирном процессе. Переговоры с партнерами относительно гарантий безопасности и других важных вещей не останавливаются.

Как сообщает РБК-Украина, об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислиц заявил в интервью "Укринформу".

"Это не тупик. Это то, где мы находимся сегодня в условиях, когда руководство диктаторской страны не проявляет никаких признаков желания вести переговоры о мире, несмотря на весь тот аудиоспам, который звучит из уст Пескова, Захаровой и других", - сказал Кислица.

По его словам, это не означает, что между Украиной и партнерами остановились или зашли в тупик переговоры по гарантиям безопасности и "других важных вещей, которые можно сделать независимо от того, готова ли Россия в данный момент идти на нормальные мирные переговоры".

Первый замминистра отметил, что Украина вместе с партнерами не должна ждать мира, чтобы создать сильную армию как один из элементов гарантии безопасности или производить оружие или восстанавливать экономику в Украине.

Он добавил, что членство Украины в ЕС должно быть частью гарантий безопасности.

"Это же не просто прихоть или политическое желание. Мы это рассматриваем как часть экономической стабильности и экономической силы Украины, потому что ЕС - это прежде всего вопрос экономики и торговли", - пояснил Кислица.

Он также отметил, что важным элементом, который сделал разговоры с партнерами более предметными, стало подтверждение готовности США быть частью гарантий безопасности.

"Ведь многие вещи, в том числе в военной и военно-политической сферах, без американской поддержки невозможны. О них не было смысла говорить, если европейские страны не будут уверены, что американцы вместе с нами", - подчеркнул первый замминистра.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции решительных" завершили подготовку гарантий безопасности для Украины.

По его словам, 26 стран уже готовы отправить своих солдат в Украину или поддерживать такую миссию.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможную отправку иностранного контингента в Украину, отметил, что речь точно идет о тысячах солдат.

Недавно Зеленский сообщал, что базовый документ по безопасности гарантий для Украины уже фактически готов. Детали прорабатываются со всеми партнерами.

Также первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказывал, что Украина достигает прогресса в переговорах по формализации юридически обязывающих гарантий безопасности с США и европейскими союзниками.

Кроме того, по словам Зеленского,Трамп предоставит Украине гарантии безопасности после завершения войны.

