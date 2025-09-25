ua en ru
Мирний процес не в глухому куті, переговори з партнерами не зупиняються, - Кислиця

Четвер 25 вересня 2025 16:37
Мирний процес не в глухому куті, переговори з партнерами не зупиняються, - Кислиця Фото: перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна не перебуває в глухому куті у мирному процесі. Переговори з партнерами щодо гарантій безпеки та інших важливих речей не зупиняються.

Як повідомляє РБК-Україна, про це перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиц заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Це не глухий кут. Це те, де ми знаходимося сьогодні в умовах, коли керівництво диктаторської країни не виявляє жодних ознак бажання вести перемовини про мир, незважаючи на весь той аудіоспам, який лунає з вуст Пєскова, Захарової та інших", - сказав Кислиця.

За його словами, це не означає, що між Україною і партнерами зупинилися або зайшли в глухий кут переговори щодо гарантій безпеки та "інших важливих речей, які можна зробити незалежно від того, чи готова Росія в даний момент іти на нормальні мирні перемовини".

Перший заступник міністра зазначив, що Україна разом з партнерами не повинна чекати миру, щоб створити сильну армію як один з елементів гарантії безпеки або виробляти зброю чи відновлювати економіку в Україні.

Він додав, що членство України в ЄС має бути частиною гарантій безпеки.

"Це ж не просто примха чи політичне бажання. Ми це розглядаємо як частину економічної стабільності й економічної сили України, тому що ЄС - це передусім питання економіки й торгівлі", - пояснив Кислиця.

Він також зазначив, що важливим елементом, який зробив розмови з партнерами більш предметними, стало підтвердження готовності США бути частиною гарантій безпеки.

"Адже багато речей, в тому числі у воєнній і воєнно-політичній сферах, без американської підтримки неможливі. Про них не було сенсу говорити, якщо європейські країни не будуть впевнені, що американці разом з нами", - підкреслив перший заступник міністра.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 4 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни "коаліції рішучих" завершили підготовку гарантій безпеки для України.

За його словами, 26 країни вже готові відправити своїх солдатів в Україну або підтримувати таку місію.

Водночас президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливе відправлення іноземного контингенту в Україну, зазначив, що точно йдеться про тисячі солдатів.

Нещодавно Зеленський повідомляв, що базовий документ щодо безпекових гарантій для України вже фактично готовий. Деталі опрацьовуються з усіма партнерами.

Також перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповідав, що Україна досягає прогресу в переговорах щодо формалізації юридично зобов'язуючих гарантій безпеки зі США та європейськими союзниками.

Окрім того, за словами Зеленського, Трамп надасть Україні гарантії безпеки після завершення війни.

