Мирный план сократили до 20 пунктов, а Уиткофф встретился с Путиным: новости за 2 декабря

Зеленский о работе над мирным планом США: наработали 20 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Ирландию прибыла украинская делегация, которая была на переговорах во Флориде.

Он добавил, что мирный план после доработки состоит из 20 пунктов.

Уиткофф встретился с Путиным по мирному плану США: первые подробности

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным. На переговоры по мирному плану приехал также и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Пятичасовые переговоры закончились безрезультатно. В Кремле заявили, что "компромисса с США по мирному плану нет", а встреча с Трампом не готовится.

СБУ разоблачила британского инструктора, который шпионил в Украине по заказу РФ, - источники

Контрразведка СБУ вместе с британскими спецслужбами разоблачила гражданина Британии Росса Дэвида Катмора, который, по данным следствия, в 2024-2025 годах выполнял задания российских спецслужб.

По данным источников РБК-Украина, российские спецслужбы передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для совершения "целевых убийств" в Украине.

Руководство РФ - патологические лжецы: в Силах обороны ответили на вбросы о Купянске

Украинские защитники продолжают контролировать большую часть Купянска. Очередные заявления россиян о взятии города - фейк, отметили в Группировке объединенных сил.

"Российское руководство все еще состоит из патологических лжецов", - сказано в сообщении военных.

УЗ запускает "3000 км по Украине" уже завтра: условия программы и список первых поездов

Кабинет министров принял постановление, которое запускает программу "3000 км по Украине".

В декабре 2025 года эта инициатива будет работать в тестовом режиме в поездах во все прифронтовые регионы.