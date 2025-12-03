Мирний план скоротили до 20 пунктів, а Віткофф зустрівся з Путіним: новини за 2 грудня

Україна спільно зі США напрацювала 20 пунктів мирного плану. Тим часом спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 2 грудня, - в матеріалі РБК-Україна.
Зеленський про роботу над мирним планом США: напрацювали 20 пунктів
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Ірландії прибула українська делегація, яка була на переговорах у Флориді.
Він додав, що мирний план після доопрацювання складається з 20 пунктів.
Віткофф зустрівся з Путіним щодо мирного плану США: перші подробиці
Спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся в Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним. На переговори щодо мирного плану приїхав також і зять американського лідера Джаред Кушнер.
П'ятигодинні переговори закінчилися безрезультатно. У Кремлі заявили, що "компромісу зі США щодо мирного плану немає", а зустріч із Трампом не готується.
СБУ викрила британського інструктора, який шпигував в Україні на замовлення РФ, - джерела
Контррозвідка СБУ разом із британськими спецслужбами викрила громадянина Британії Росса Девіда Катмора, який, за даними слідства, у 2024-2025 роках виконував завдання російських спецслужб.
За даними джерел РБК-Україна, російські спецслужби передали Катмору вогнепальну зброю і боєприпаси для вчинення "цільових убивств" в Україні.
Керівництво РФ - патологічні брехуни: у Силах оборони відповіли на вкидання про Куп'янськ
Українські захисники продовжують контролювати більшу частину Куп'янська. Чергові заяви росіян про взяття міста - фейк, зазначили в Угрупованні об'єднаних сил.
"Російське керівництво все ще складається з патологічних брехунів", - ідеться в повідомленні військових.
УЗ запускає "3000 км Україною" вже завтра: умови програми та список перших поїздів
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною".
У грудні 2025 року ця ініціатива працюватиме в тестовому режимі в поїздах в усі прифронтові регіони.