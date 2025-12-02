Руководство РФ - патологические лжецы: в Силах обороны ответили на вбросы о Купянске

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил в Telegram .

В Группировке объединенных сил подчеркнули, что ситуация на Купянском направлении остается стабильной:

Бои в Купянске

Напомним, 20 ноября российский диктатор Владимир Путин нафантазировал, что российским оккупантам якобы удалось заблокировать в Купянске до 15 батальонов ВСУ.

При этом начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов утверждал, что Купянск "освобожден".

Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя такие вбросы, отметил, что масштабы лжи российского руководства "впечатляют". Он отметил, что в Купянске фиксируют всего лишь около 40 российских абонентов радиообмена.

Выдумки россиян продолжились и вчера, 1 ноября. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял о том, что в районе Купянска "продолжается разгром ВСУ".

При этом вчера президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что из Купянска почти полностью вычистили всех оккупантов. По его словам, больше успеха у украинских защитников именно на Купянском направлении.

Россияне уже не впервые распространяют очевидные фейки о своих успехах на фронте. В частности, недавно Путин заявлял о боях в "Комсомольске" - такого населенного пункта даже нет на той части Донецкой области, которую контролируют ВСУ.