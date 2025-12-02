ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

СБУ разоблачила британского инструктора, который шпионил в Украине по заказу РФ, - источники

Вторник 02 декабря 2025 11:10
UA EN RU
СБУ разоблачила британского инструктора, который шпионил в Украине по заказу РФ, - источники Фото: СБУ разоблачила британского инструктора, который шпионил в Украине (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Константин Широкун, Юлия Акимова

Контрразведка СБУ вместе с британскими спецслужбами разоблачила гражданина Британии Росса Дэвида Катмора, который, по данным следствия, в 2024-2025 годах выполнял задания российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Отмечается, что задержанный, вероятно, занимался разведывательно-диверсионной деятельностью в Украине. Сейчас он арестован и находится под стражей.

По данным источника, в 2024 году Катмор прибыл в Украину как инструктор, чтобы помогать в обучении военнослужащих ВСУ. Он имел боевой опыт, приобретенный во время службы в армии и участия в операциях на Ближнем Востоке.

Также собеседник отметил, что, по версии следствия, российские спецслужбы передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для совершения "целевых убийств" в Украине. В частности, есть основания полагать, что он завозил и распределял оружие, которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.

СБУ разоблачает агентов РФ

Напомним, ранее в Днепре СБУ и полиция задержали российского агента, который совершил двойной теракт 23 ноября. Агента задержали "по горячим следам", он также оказался несовершеннолетним.

Также СБУ задержала агента Москвы, который с территории Евросоюза подыскивал в Украине исполнителей для терактов. Им оказался 16-летний харьковчанин.

Также СБУ удалось нейтрализовать трех участников вражеской ячейки, которые обустраивали тайники с деталями к взрывчатке для дальнейших терактов в западном регионе Украины. Среди них - 20-летний житель Харьковщины, а также 16-летняя школьница и 17-летний парень из Ровенской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Вторжение России в Украину
Новости
Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков
Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит